Number_i岸優太『OCEANS』表紙に登場！買い物にまつわる独自のルールやお気に入りのアイテムを語る

Number_iの岸優太が、『OCEANS』4月号（2月25日発売）の表紙に登場している。

■「岸優太のShopping Manual」公開

『OCEANS』4月号は、2026年の“本当に欲しいモノ”だけを集めたカタログを特集。表紙を飾るのは、Number_iの岸優太だ。「ヴァンズは昔から大好きで、履き潰すたびに買い換えています」という彼のモノ選びのスタンスを筆頭に、「“アップデート”が加わった定番品」「今季大注目のコラボ作」「読者が推薦する全国のショップ」など、まさにブツ欲を掻き立てる企画を凝縮した特集を展開している。

礼儀正しく、まじめ。その一方で、ふとした勘違いが場を和ませる岸優太の素顔は、飾らない魅力に満ちている。今回は買い物にまつわる独自のルールやお気に入りのアイテムなどについて語ってもらった。ピュアな言葉の奥に、大人のスタイルのヒントが見えてきた。

■OCEANS編集長・原亮太 コメント