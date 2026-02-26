Number_i岸優太『OCEANS』表紙に登場！買い物にまつわる独自のルールやお気に入りのアイテムを語る
Number_iの岸優太が、『OCEANS』4月号（2月25日発売）の表紙に登場している。
■「岸優太のShopping Manual」公開
『OCEANS』4月号は、2026年の“本当に欲しいモノ”だけを集めたカタログを特集。表紙を飾るのは、Number_iの岸優太だ。「ヴァンズは昔から大好きで、履き潰すたびに買い換えています」という彼のモノ選びのスタンスを筆頭に、「“アップデート”が加わった定番品」「今季大注目のコラボ作」「読者が推薦する全国のショップ」など、まさにブツ欲を掻き立てる企画を凝縮した特集を展開している。
礼儀正しく、まじめ。その一方で、ふとした勘違いが場を和ませる岸優太の素顔は、飾らない魅力に満ちている。今回は買い物にまつわる独自のルールやお気に入りのアイテムなどについて語ってもらった。ピュアな言葉の奥に、大人のスタイルのヒントが見えてきた。
■OCEANS編集長・原亮太 コメント
OCEANSは本号で創刊20周年を迎えました。その節目の特集は「Shopping Manual」。これまでOCEANSが提案してきた価値観や20年経っても変わらず好きなものなどをベースに、最新版の“買い物ガイド”としてコンテンツメイクしております。
表紙は、年始早々の1月6日にInstagramに「買い物DAY」という投稿していた岸優太さん（Number_i）。取材時にも「欲しいものがなくならない」と語ってくれた岸さんには、特集の内容にも、20周年の節目にも相応しいお話をお伺いできました。撮影も素晴らしく、素敵なビジュアルに仕上がっていると思います。詳しくは本編をご覧ください。
第2特集は「American Luxury」。アメリカ発のプロダクトは、いわゆる装飾美のラグジュアリーというよりも、ライフスタイルを豊かにするための機能美が光るものが多く、そのスタンスや背景にあるカルチャーにOCEANSは強く共感します。そんな目線でもの選びをするのも「Shopping Manual」のブランニューなのだと思います。
このたび二十歳を迎えたOCEANS。その節目の号をぜひ、お手に取っていただければと幸いです。
書籍情報
2026.02.25 ON SALE
『OCEANS』2026年4月号
■関連リンク
『OCEANS』公式サイト
https://oceans.tokyo.jp/
Number_i OFFICIAL SITE
https://tobe-official.jp/artists/number_i