26日前引けの日経平均株価は3日続伸。前日比273.86円（0.47％）高の5万8856.98円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1020、値下がりは523、変わらずは47と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を127.55円押し上げ。次いでファストリ <9983>が109.90円、リクルート <6098>が56.66円、ファナック <6954>が48.97円、ＴＤＫ <6762>が32.34円と続いた。



マイナス寄与度は173.81円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、東エレク <8035>が103.29円、イビデン <4062>が32.16円、ダイキン <6367>が21.39円、ディスコ <6146>が14.24円と並んだ。



業種別では33業種中28業種が値上がり。1位はサービスで、以下、情報・通信、銀行、保険が続いた。値下がり上位にはガラス・土石、医薬品、小売が並んだ。



株探ニュース

