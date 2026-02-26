26日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数899、値下がり銘柄数508と、値上がりが優勢だった。



個別ではテクニスコ<2962>、ＭＲＫホールディングス<9980>がストップ高。ファーストコーポレーション<1430>、ＪＥＳＣＯホールディングス<1434>、大本組<1793>、松井建設<1810>、イチケン<1847>など104銘柄は昨年来高値を更新。光陽社<7946>、ひらまつ<2764>、ＪＭＡＣＳ<5817>、トライアイズ<4840>、Ｓｐｅｅｅ<4499>は値上がり率上位に買われた。



一方、日本電子材料<6855>がストップ安。ライフフーズ<3065>、ショーケース<3909>、タカキュー<8166>、昴<9778>は昨年来安値を更新。ＡＩメカテック<6227>、コレックホールディングス<6578>、ハピネス・アンド・ディ<3174>、ジオコード<7357>、ジェーソン<3080>は値下がり率上位に売られた。



