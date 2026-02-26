26日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比11.5％増の2828億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同10.8％増の2222億円だった。



個別ではＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日本成長株アクティブ <2083> 、グローバルＸ クリーンテック－日本株式 <2637> 、グローバルＸ 超短期円建て債券 ＥＴＦ <502A> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日本株女性活躍指数 <2518> 、上場インデックスファンド日経半導体株 <213A> など91銘柄が新高値。日経４００ダブルインバース・インデックス連動 <1472> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸインバース <1457> 、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> 、ＮＥＸＴ 日経平均インバース <1571> 、日経平均ベア上場投信 <1580> など16銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＺＡＭ カーボン・エフィシェント指数 <2567> が3.35％高、ＮＥＸＴ 情通サ他 <1626> が3.13％高と大幅な上昇。



一方、ｉシェアーズ ＭＳＣＩ ジャパン気候変動 <2250> は3.22％安と大幅に下落した。



日経平均株価が273円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1457億9600万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金1101億1800万円を大きく上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が205億7900万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が132億7700万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が120億3200万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が100億5900万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が73億3600万円の売買代金となった。



