26日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数418、値下がり銘柄数154と、値上がりが優勢だった。



個別では海帆<3133>がストップ高。ＭＵＳＣＡＴ ＧＲＯＵＰ<195A>、Ｂｉｒｄｍａｎ<7063>は一時ストップ高と値を飛ばした。トライアルホールディングス<141A>、日本ファルコム<3723>、サスメド<4263>、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>、アイ・パートナーズフィナンシャル<7345>など6銘柄は昨年来高値を更新。窪田製薬ホールディングス<4596>、ＱＤレーザ<6613>、イーディーピー<7794>、フリー<4478>、ＡＶｉＣ<9554>は値上がり率上位に買われた。



一方、メディア工房<3815>、ＨＵＭＡＮ ＭＡＤＥ<456A>、イノバセル<504A>、Ｒｅｂａｓｅ<5138>、ＢＴＭ<5247>など8銘柄が昨年来安値を更新。バリュークリエーション<9238>、識学<7049>、ＡｅｒｏＥｄｇｅ<7409>、プロディライト<5580>、ティーケーピー<3479>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

