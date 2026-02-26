ETF売買代金ランキング＝26日前引け
26日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 145796 4.6 58280
２. <1321> 野村日経平均 20579 109.2 61190
３. <1357> 日経Ｄインバ 13277 -10.9 4157
４. <1458> 楽天Ｗブル 12032 20.2 69320
５. <1579> 日経ブル２ 10059 3.3 628.2
６. <1542> 純銀信託 8341 13.4 40950
７. <1360> 日経ベア２ 7336 3.9 102.4
８. <1540> 純金信託 6349 -12.4 24640
９. <1568> ＴＰＸブル 4992 30.3 920.5
10. <1306> 野村東証指数 4569 94.7 4083
11. <2644> ＧＸ半導日株 4208 28.8 3478
12. <1329> ｉＳ日経 3960 169.2 6089
13. <1343> 野村ＲＥＩＴ 2606 164.3 2197.5
14. <513A> ＧＸ防衛テク 2423 -100.0 994
15. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 2196 4.1 89430
16. <1320> ｉＦ日経年１ 1556 46.4 60950
17. <2036> 金先物Ｗブル 1398 7.3 242300
18. <1459> 楽天Ｗベア 1341 -14.6 168
19. <1489> 日経高配５０ 1272 -19.2 3340
20. <1615> 野村東証銀行 1247 -30.2 638.9
21. <200A> 野村日半導 1226 125.4 3359
22. <314A> ｉＳゴールド 1196 3.5 382.9
23. <1475> ｉＳＴＰＸ 1113 22.2 398.6
24. <1356> ＴＰＸベア２ 1029 282.5 129.5
25. <1541> 純プラ信託 1014 40.6 10615
26. <1330> 上場日経平均 960 -11.0 61270
27. <1358> 上場日経２倍 911 0.1 110800
28. <473A> ニ日経２２５ 856 1105.6 1180
29. <1478> ｉＳ高配当 748 968.6 5205
30. <1655> ｉＳ米国株 737 -12.5 778.4
31. <1326> ＳＰＤＲ 693 -46.7 74280
32. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 670 22.0 31080
33. <2559> ＭＸ全世界株 592 -15.7 27165
34. <1367> ｉＦＴＰＷブ 587 21.5 71010
35. <1346> ＭＸ２２５ 574 1.2 60860
36. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 566 135.8 57800
37. <1328> 野村金連動 557 -31.7 19175
38. <2646> ＧＸメタ日株 486 167.0 4138
39. <1369> Ｏｎｅ２２５ 483 252.6 59140
40. <1476> ｉＳＪリート 458 349.0 2105
41. <1623> 野村鉄鋼非鉄 430 -21.0 66810
42. <1308> 上場東証指数 423 148.8 4030
43. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 385 -33.4 1105
44. <2033> コスピブル 360 146.6 73900
45. <1545> 野村ナスＨ無 327 1.6 39770
46. <2244> ＧＸＵテック 316 16.6 2980
47. <1305> ｉＦＴＰ年１ 314 383.1 4123
48. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 294 29.5 104
49. <2243> ＧＸ半導体 291 29.9 3128
50. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 284 37.2 2083
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
