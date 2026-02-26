　26日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　145796　　　 4.6　　　 58280
２. <1321> 野村日経平均　　 20579　　 109.2　　　 61190
３. <1357> 日経Ｄインバ　　 13277　　 -10.9　　　　4157
４. <1458> 楽天Ｗブル　　　 12032　　　20.2　　　 69320
５. <1579> 日経ブル２　　　 10059　　　 3.3　　　 628.2
６. <1542> 純銀信託　　　　　8341　　　13.4　　　 40950
７. <1360> 日経ベア２　　　　7336　　　 3.9　　　 102.4
８. <1540> 純金信託　　　　　6349　　 -12.4　　　 24640
９. <1568> ＴＰＸブル　　　　4992　　　30.3　　　 920.5
10. <1306> 野村東証指数　　　4569　　　94.7　　　　4083
11. <2644> ＧＸ半導日株　　　4208　　　28.8　　　　3478
12. <1329> ｉＳ日経　　　　　3960　　 169.2　　　　6089
13. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　2606　　 164.3　　　2197.5
14. <513A> ＧＸ防衛テク　　　2423　　-100.0　　　　 994
15. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　2196　　　 4.1　　　 89430
16. <1320> ｉＦ日経年１　　　1556　　　46.4　　　 60950
17. <2036> 金先物Ｗブル　　　1398　　　 7.3　　　242300
18. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1341　　 -14.6　　　　 168
19. <1489> 日経高配５０　　　1272　　 -19.2　　　　3340
20. <1615> 野村東証銀行　　　1247　　 -30.2　　　 638.9
21. <200A> 野村日半導　　　　1226　　 125.4　　　　3359
22. <314A> ｉＳゴールド　　　1196　　　 3.5　　　 382.9
23. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1113　　　22.2　　　 398.6
24. <1356> ＴＰＸベア２　　　1029　　 282.5　　　 129.5
25. <1541> 純プラ信託　　　　1014　　　40.6　　　 10615
26. <1330> 上場日経平均　　　 960　　 -11.0　　　 61270
27. <1358> 上場日経２倍　　　 911　　　 0.1　　　110800
28. <473A> ニ日経２２５　　　 856　　1105.6　　　　1180
29. <1478> ｉＳ高配当　　　　 748　　 968.6　　　　5205
30. <1655> ｉＳ米国株　　　　 737　　 -12.5　　　 778.4
31. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 693　　 -46.7　　　 74280
32. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 670　　　22.0　　　 31080
33. <2559> ＭＸ全世界株　　　 592　　 -15.7　　　 27165
34. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 587　　　21.5　　　 71010
35. <1346> ＭＸ２２５　　　　 574　　　 1.2　　　 60860
36. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 566　　 135.8　　　 57800
37. <1328> 野村金連動　　　　 557　　 -31.7　　　 19175
38. <2646> ＧＸメタ日株　　　 486　　 167.0　　　　4138
39. <1369> Ｏｎｅ２２５　　　 483　　 252.6　　　 59140
40. <1476> ｉＳＪリート　　　 458　　 349.0　　　　2105
41. <1623> 野村鉄鋼非鉄　　　 430　　 -21.0　　　 66810
42. <1308> 上場東証指数　　　 423　　 148.8　　　　4030
43. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 385　　 -33.4　　　　1105
44. <2033> コスピブル　　　　 360　　 146.6　　　 73900
45. <1545> 野村ナスＨ無　　　 327　　　 1.6　　　 39770
46. <2244> ＧＸＵテック　　　 316　　　16.6　　　　2980
47. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 314　　 383.1　　　　4123
48. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 294　　　29.5　　　　 104
49. <2243> ＧＸ半導体　　　　 291　　　29.9　　　　3128
50. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 284　　　37.2　　　　2083
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


株探ニュース