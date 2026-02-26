メジャーリーグは今季から、自動ボールストライク（ABS：Automated Ball-Strike）チャレンジシステムを利用して、選手が球審の判定に異議を唱えられる。いわゆる“ロボット審判”が正式に導入された。オープン戦からすでに運用が始まっている。

25日（日本時間26日）に行われたブレーブス対パイレーツ戦では、2023年のナ・リーグ2冠王マット・オルソン内野手が昨季のサイ・ヤング賞右腕ポール・スキーンズ投手と対戦。外角いっぱいのスライダーをストライクと判定され、ABSチャレンジシステムを利用した。

■相手打者オルソンは思わず笑顔

ABSチャレンジシステムは、2022年からマイナーリーグで試験運用。選手や首脳陣のフィードバックを受けながら、昨季はメジャーリーグの春季キャンプでも導入された。今季から正式採用され、投手と捕手、打者が1試合2回まで利用できる。チャレンジが成功すれば、使用回数が消費されることはない。使い切った場合でも、延長戦はイニング毎に上限1回ずつ権利を得られる。

メジャーリーグのコミッショナーを務めるロブ・マンフレッド氏の会見によると、同システムの精度は非常に高く「投球の軌道が0.1インチ（約2.54ミリ）まで正確に追跡される」という。25日（同26日）のブレーブス戦では、スキーンズの外角スライダーに対しオルソンがチャレンジを要求。ストライクだった判定が覆りボールに変更された。その差はまさに0.1インチ（約2.54ミリ）で、実況席からは思わず「際どいがボール球だ、オーマイガー」と声が挙がった。

MLB公式サイトによると、オルソンは「シーズン本番になれば、恐らくチャレンジするような球ではなかっただろう」と振り返ったという。対するスキーンズは「あと0.1インチ低く投げなきゃね」と話したようだ。