武田真一、フィギュア銅・中井亜美にもらい泣き 「泣いてないで進行して！」とツッコミ入る 中井が“推し”からサプライズ受ける
フリーアナウンサーの武田真一が、26日放送の日本テレビ系『DayDay.』（月〜金 前9：00）に出演。ミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した中井亜美（17）が受けたサプライズの様子を見てもらい泣きした。
【写真】ミイヒのサプライズで涙！首をかしげるポーズを見せる中井亜美
番組でミイヒのファンであることをVTRを通して伝えられた中井。スタジオではサプライズで、ミイヒからの直筆の手紙が読み上げられた。
中井は口を手で抑えて歓喜。目には涙が浮かび「えー」と驚いた様子を見せていた。ミイヒは「今回はお手紙になりましたが、いつか直接お祝いさせてください」などとつづっていた。
手紙が読み上げられると、「びっくりしています。夢がかなっています」と喜びを表現。中井は「頑張っている姿を見て頑張ろうと思えている。つらい時は元気をもらっている」とミイヒへの感謝を伝えていた。
涙を見せながら言葉をつないでいた中井の姿に、武田真一の様子も変化。目頭を押さえて「おじさんももらい泣きしてしまいました」と笑顔を見せた。
これには南海キャンディーズの山里亮太が「泣いてないで進行して！」とすかさずツッコミを入れていた。
【写真】ミイヒのサプライズで涙！首をかしげるポーズを見せる中井亜美
番組でミイヒのファンであることをVTRを通して伝えられた中井。スタジオではサプライズで、ミイヒからの直筆の手紙が読み上げられた。
手紙が読み上げられると、「びっくりしています。夢がかなっています」と喜びを表現。中井は「頑張っている姿を見て頑張ろうと思えている。つらい時は元気をもらっている」とミイヒへの感謝を伝えていた。
涙を見せながら言葉をつないでいた中井の姿に、武田真一の様子も変化。目頭を押さえて「おじさんももらい泣きしてしまいました」と笑顔を見せた。
これには南海キャンディーズの山里亮太が「泣いてないで進行して！」とすかさずツッコミを入れていた。