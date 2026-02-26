武田真一（2016年撮影） （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　フリーアナウンサーの武田真一が、26日放送の日本テレビ系『DayDay.』（月〜金 前9：00）に出演。ミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した中井亜美（17）が受けたサプライズの様子を見てもらい泣きした。

【写真】ミイヒのサプライズで涙！首をかしげるポーズを見せる中井亜美

　番組でミイヒのファンであることをVTRを通して伝えられた中井。スタジオではサプライズで、ミイヒからの直筆の手紙が読み上げられた。

　中井は口を手で抑えて歓喜。目には涙が浮かび「えー」と驚いた様子を見せていた。ミイヒは「今回はお手紙になりましたが、いつか直接お祝いさせてください」などとつづっていた。

　手紙が読み上げられると、「びっくりしています。夢がかなっています」と喜びを表現。中井は「頑張っている姿を見て頑張ろうと思えている。つらい時は元気をもらっている」とミイヒへの感謝を伝えていた。

　涙を見せながら言葉をつないでいた中井の姿に、武田真一の様子も変化。目頭を押さえて「おじさんももらい泣きしてしまいました」と笑顔を見せた。

　これには南海キャンディーズの山里亮太が「泣いてないで進行して！」とすかさずツッコミを入れていた。