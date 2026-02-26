¥Í¥È¥Õ¥ê²ÉÀê¡¢ÊÆ11½£¤¬·üÇ°¡¡Ä´ººÍ×µá¡¢±Ç²è´ÛÂÇ·â¤â
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡ÛÊÆÆ°²èÇÛ¿®Âç¼ê¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤è¤ë¥á¥Ç¥£¥¢Âç¼ê¥ï¡¼¥Ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥¹¡¦¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥ê¡¼¡ÊWBD¡Ë¤ÎÇã¼ý·×²è¤ò½ä¤ê¡¢¥Í¥Ö¥é¥¹¥«½£¤ä¥â¥ó¥¿¥Ê½£¤Ê¤ÉÊÆ11½£¤Ï25Æü¡¢»Ô¾ì¤Î²áÅÙ¤Ê½¸Ãæ¤Ë¤è¤êÇÛ¿®ÎÁ¶â¤Î¾å¾º¤ä¡¢ºîÉÊ¤Î¼ÁÄã²¼¤ò¾·¤¯¤È¤·¤ÆÏ¢Ë®À¯ÉÜ¤Î»ÊË¡¾Ê¤ËÄ´ºº¤òµá¤á¤ë½ñ´Ê¤òÁ÷ÉÕ¤·¤¿¡£
¡¡·à¾ì¸ø³«ºîÉÊ¤Î¸º¾¯¤Ë¤è¤ëÃÏ°è·ÐºÑ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤â·üÇ°¡£¡Ö±Ç²è´Û¤Ï²õÌÇÅª¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¥Í¥Ö¥é¥¹¥«½£¤Î»ÊË¡Ä¹´±¤¬À¼ÌÀ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬WBD¤È¹ç°Õ¤·¤¿Çã¼ý¤Ï¡¢¥ï¡¼¥Ê¡¼¤Î±Ç²è¥¹¥¿¥¸¥ª¤äÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬ÂÐ¾Ý¡£À¼ÌÀ¤Ï¡Ö³×¿·¤òÁË³²¤·¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ËÉÔÍø±×¤òÍ¿¤¨¤ë¡×¤È·Ù¹ð¤·¤¿¡£