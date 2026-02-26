3児の母・滝沢眞規子、彩り豊かなハニーレモンチキン弁当公開「詰め方が芸術的」「カラフルで食欲そそられる」と反響
【モデルプレス＝2026/02/26】モデルの滝沢眞規子が2月25日、自身のInstagramを更新。ハニーレモンチキンがメインの手作りの弁当を公開した。
【写真】47歳3児の母モデル「詰め方が芸術的」ハニーレモンチキン・蟹入り卵焼きなどぎっしり詰まった弁当
滝沢は「今日はハニーレモンチキンと蟹入り卵焼き、あとは作り置きです」と記し、スライスしたレモンをチキンの間に挟んだハニーレモンチキン、蟹入り卵焼き、きんぴらごぼうやナスなどの副菜とそら豆を乗せたご飯が詰まった手作りの弁当を公開。「しっかり食べて動いて寝る、で、またよく働いて。これが一番シンプルで幸せだね」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「カラフルで食欲そそられる」「詰め方が芸術的」「素敵な愛妻弁当」「お店以上のクオリティー」などと反響が寄せられている。
滝沢は2001年、ファッションデザイナーの滝沢伸介氏と結婚。2003年に第1子長女、2007年に第2子長男、2008年に第3子次女を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】47歳3児の母モデル「詰め方が芸術的」ハニーレモンチキン・蟹入り卵焼きなどぎっしり詰まった弁当
◆滝沢眞規子、ハニーレモンチキンの彩り弁当公開
滝沢は「今日はハニーレモンチキンと蟹入り卵焼き、あとは作り置きです」と記し、スライスしたレモンをチキンの間に挟んだハニーレモンチキン、蟹入り卵焼き、きんぴらごぼうやナスなどの副菜とそら豆を乗せたご飯が詰まった手作りの弁当を公開。「しっかり食べて動いて寝る、で、またよく働いて。これが一番シンプルで幸せだね」とつづっている。
◆滝沢眞規子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「カラフルで食欲そそられる」「詰め方が芸術的」「素敵な愛妻弁当」「お店以上のクオリティー」などと反響が寄せられている。
滝沢は2001年、ファッションデザイナーの滝沢伸介氏と結婚。2003年に第1子長女、2007年に第2子長男、2008年に第3子次女を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】