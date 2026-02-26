桃井かおり「生おじゃこがLAでも手に入った」和の食卓に反響「THE日本食で素晴らしい」「器がおしゃれ」
【モデルプレス＝2026/02/26】女優の桃井かおりが2月25日、自身のInstagramを更新。ロサンゼルスで入手した「生おじゃこ」を使った和の食卓を公開した。
【写真】74歳ベテラン女優「器がおしゃれ」生おじゃこ・浅漬け・味噌汁など並んだ食卓
ロサンゼルス在住の桃井は「生おじゃこがLAでも手に入った！」とコメント。「生おじゃこ」を大根おろしに乗せたもの、キャベツの浅漬け、味噌汁、ご飯の和の食卓の写真を公開し、「大根おろしとキャベツの浅漬け！“食っとけ！内地から来たの？”今朝の私は港食堂の“おばちゃん”なんだ」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「THE日本食で素晴らしい」「ごちそう」「港食堂行きたい」「美味しそう」「器がおしゃれ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
