フランクフルト小杉啓太はナサニエル・ブラウンの後継者として育成されている

この冬にドイツ1部フランクフルトに加入した19歳のDF小杉啓太。

まだブンデスリーガデビューを飾っていないが、クラブはビッグクラブからも注目を集めるドイツ代表DFナサニエル・ブラウンの後継者として小杉をじっくりと育成している最中だと現地紙「フランクフルター・ルントシャウ」が報じた。今季中のデビューの可能性もあるようだ。

スウェーデンリーグで実績を残し、19歳でドイツの強豪フランクフルトへ移籍した小杉。ここまで7試合にベンチ入りしているが、まだ出番は得られていない。

ポジション争いのライバルは確かに強力だ。フランクフルトの左サイドでレギュラーを張るのは昨年10月にドイツ代表デビューを飾ったDFナサニエル・ブラウン。22歳のレフティーはここ数年で急成長を遂げた注目選手で、クラブ通算64試合で19得点（6ゴール13アシスト）に関与しており、市場価値は3500万ユーロ（約64億円）とも伝えられる。すでにビッグクラブからの関心もあり、多くの有望株を輩出してきたフランクフルトの「次なる大型の売却」になると注目されている。

そこで、クラブは小杉にはブラウンの後継者としての期待を懸けているという。「フランクフルトはブラウンの後継者を着実に育成している」として特集され、「小杉は非常に勤勉で向上心がある。指導されたことをどん欲に吸収し、日々進化している。定期的にベンチ入りしており、ブンデスデビューのときを静かに待っている」と伝えられていた。

Jリーグを経由せず、18歳で欧州に渡った小杉はスウェーデンのユールゴーデンで公式戦62試合に出場。ベスト4の実績を残したヨーロッパリーグも含め、5ゴール7アシストと確かなインパクトを残した。今はまだブンデスへの適応期間だが、先月就任したアルベルト・リエラ監督は若手の起用に積極的なこともあり、「残りの11試合で小杉をデビューさせる機会はあるだろう」と今季中に出番を手にする可能性があると言及されていた。（FOOTBALL ZONE編集部）