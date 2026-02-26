高橋愛、金髪ショート×網タイツで洗練スタイル披露「おしゃれ上級者」「ビジュ最高」の声
【モデルプレス＝2026/02/26】元モーニング娘。でタレントの高橋愛が2月25日、自身のInstagramを更新。網タイツを取り入れたスタイリッシュな姿を披露し、注目を集めている。
【写真】39歳元モー娘。「ビジュ最高」斬新網タイツで美スタイル披露
高橋はファッションブランド「DIESEL」のショー会場を訪れた際の写真や動画を複数枚投稿。大きなロゴを背に、ムートン風でビッグサイズのブラウンジャケットを主役にし、足元には網タイツを合わせたモードなコーディネートを披露しており、ショーのモデルと思われる女性との2ショットなども投稿している。
この投稿には「素敵すぎる」「スタイル抜群」「おしゃれ上級者」「ビジュ最高」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】39歳元モー娘。「ビジュ最高」斬新網タイツで美スタイル披露
◆高橋愛、網タイツで洗練コーデ
高橋はファッションブランド「DIESEL」のショー会場を訪れた際の写真や動画を複数枚投稿。大きなロゴを背に、ムートン風でビッグサイズのブラウンジャケットを主役にし、足元には網タイツを合わせたモードなコーディネートを披露しており、ショーのモデルと思われる女性との2ショットなども投稿している。
◆高橋愛の投稿に反響
この投稿には「素敵すぎる」「スタイル抜群」「おしゃれ上級者」「ビジュ最高」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】