『ばけばけ』“トキ”高石あかり、本領発揮！ “イセ”芋生悠への優しさに感動「おもしれー女すぎる」「朝から号泣」
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第21週「カク、ノ、ヒト。」（第104回）が26日に放送され、イセ（芋生悠）を救おうとするトキ（高石）の行動が描かれると、ネット上には「おもしれー女すぎるだろ」「優しさに感動」「朝から号泣」といった反響が寄せられた。
【写真】明日の『ばけばけ』同僚・ロバートから食事に招かれたトキとヘブン
ヘブンの前にやってきたイセと茂吉（緒方晋）が言い伝えを語り合う。ヘブンが満足する話が出てこず、みながあきらめる中、トキはイセに“イセ自身が呪われている”という話をしてほしいと申し出る。頑なに語ろうとしないイセだが、ついに重い口を開く。
イセはかつて、両親と兄の四人で暮らしていた。彼女が10歳の頃、父親が他界。程なくして母親も亡くなってしまう。村には、一軒の家で一年のうちに二人が亡くなると、すぐに三人目が亡くなり、四人目から先は生き延びたとしても呪われた一生を過ごすという言い伝えがあった。わら人形を入れた“人形の墓”と呼ばれる小さな墓を作れば、それが避けられるという。
イセと兄がその言い伝えを“迷信”と判断すると、兄も死去。イセは急いで人形の墓を作るものの、大病を患った上に借金に苦しみ、親戚からも遠ざけられる。さらに周囲の人々からも“言い伝え通り呪われた”といわれ、孤独の身となってしまった。
話終えたイセが立ち上がり、その場を後にしようとすると、彼女が座っていた場所にトキが腰を下ろす。茂吉が「あんたが呪われるばい…」とつぶやき、イセも心配すると、トキは「大丈夫ですけん」と応えつつ、言い伝えを信じていると断言し「呪われるとか…楽しくて…ゾクゾクします…」と語る。
次第に苦しみだしたトキは息も絶えだえの状態で、そばにいたイセに「不幸せ…私に乗り移ったけん…これからはきっと…ええことある」と笑顔を見せる。これにイセは深々と頭を下げて感謝を伝えると、トキは思わず気を失ってしまうのだった…。
身体を張ってイセを励まそうとするトキの突拍子もない行動が描かれると、ネット上には「おトキさんの本領発揮!!」「おもしれー女すぎるだろ」「ここまで出来るおトキちゃんがスバラシ！」「ウィットに富んだ優しさに感動」「涙出た。いい子すぎる」「朝から号泣じゃあ」などの声が集まっていた。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
