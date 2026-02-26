北九州市のスポーツ教室で、複数の教え子の女子児童に性的暴行をした罪に問われていた62歳の男に対し、福岡地裁小倉支部は26日、懲役24年の判決を言い渡しました。



判決を受けたのは、北九州市でスポーツ教室を経営していた永末哲也被告（62）です。



永末被告は、教え子の女子児童が13歳未満であることを知りながらわいせつな行為をしたなどとして、不同意性交や不同意わいせつなどの罪に問われていました。





これまでの公判で、永末被告は起訴内容を認めていました。検察は、永末被告が2018年から2024年にかけ、被害者8人に対し、極めて多数回のわいせつ行為を繰り返したと指摘し「優位な立場を最大限に利用し、未成熟な心理につけ込む比類なく悪質な犯行」などとして、有期刑の上限である懲役30年を求刑していました。一方、弁護側は「暴力を振るうなどはなく、反省の意思がある」として、懲役15年が妥当と主張していました。

26日の判決で、福岡地裁小倉支部は「行為の意味合いが分かっていない被害者が抵抗できないまま、尊厳を踏みにじった。性犯罪事案でも格別に悪質で、刑事責任は極めて重い」として、懲役24年の判決を言い渡しました。