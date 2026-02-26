グループ2PMのメンバーであり、俳優としても活動中のオク・テギョン（37）が、10年越しで交際を続けてきた一般女性と4月に結婚する。

25日、歌謡界によると、オク・テギョンは4月24日にソウル市内で非公開の結婚式を挙げる。

これに関連し、オク・テギョンの所属事務所フィフティーワンケイ（51k）は公式インスタグラムで、「一般人であるお相手の女性に配慮し、挙式日程を含むすべての進行状況は非公開とする予定」とし、「結婚に関する具体的な事項については公表が難しい点、何卒ご理解いただきたい」との立場を明らかにした。

オク・テギョンは2020年、4歳年下の一般女性との交際事実を認めていた。当時、所属事務所側は交際期間や出会いのきっかけなどについては「プライベートな事項」として多くを語っていなかった。

その後、昨年2月にフランス・パリで二人が共に写った写真が公開されて結婚説が浮上、11月にはオク・テギョンがSNSに投稿した自筆の手紙を通じて結婚の知らせを直接ファンに伝えていた。

当時、「長い間、私を理解し信じてくれた人と一生を共にすることを約束した」とし、「お互いにとって心強い存在となり、これからの人生を共に歩んでいこうと思う」と綴った。

オク・テギョンは昨年12月のKBS（韓国放送公社）演技大賞授賞式でも、ドラマ『主役の初体験、私が奪っちゃいました 』でミニシリーズ部門の男性優秀賞を受賞した後、「愛してるよ、ジヘ」と新婦と推定される名前に言及して話題を呼んでいた。

一方、オク・テギョンは2008年にグループ2PMのメンバーとしてデビューした後、歌手と俳優活動を並行してきた。2PM内では、2022年に結婚したファン・チャンソンに続き2人目の既婚者となる。