寺島しのぶの長男・尾上眞秀

　俳優・寺島しのぶ（53）とフランス人クリエイティブディレクターのローラン・グナシア氏の長男で、歌舞伎役者・俳優の尾上眞秀（13）が26日までに、自身のインスタグラムを更新。「4月から中二」のコメントとともに、オフショットを披露した。

【写真】「お勉強頑張っているのね」真剣な顔つきで机に向かう尾上眞秀

　投稿された写真では、自宅リビングとみられる場所で部屋着のようなラフな服装の尾上が、真剣な顔つきで勉強に励んでいる様子がとらえられている。

　この投稿にファンからは「もう中2　早いですねぇ　勉強もお仕事も大変だとは思いますが頑張ってください」「期末だね　うちの息子と同じ歳！頑張って」「どんどん頼もしくなる」「がんばっていてすごいなあ」「貴重な一枚ですね」「まほろさん！お勉強頑張っているのね　応援しています」「まほろくん毎日お疲れ様です お稽古に勉強に偉いです」など、応援の声が多数寄せられている。