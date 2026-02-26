寺島しのぶ長男・尾上眞秀「4月から中二」 真剣な顔つきで机に向かうショットに反響「お勉強頑張っているのね」「貴重な一枚ですね」「早いですねぇ」

寺島しのぶ長男・尾上眞秀「4月から中二」 真剣な顔つきで机に向かうショットに反響「お勉強頑張っているのね」「貴重な一枚ですね」「早いですねぇ」