フリーアナウンサーの中川安奈さんが、自身のインスタグラムを更新。妹と一緒にコンサートへ行ったことを報告しました。



【写真を見る】【 中川安奈 】 妹と2人でコンサートへ 「ノリノリになりました」「一生sing alongしてた」



中川さんは「妹と一緒にOne Republicのライブへ」と投稿。妹と並んでコンサート会場のＫアリーナ横浜の前で、頬を寄せて撮影した2ショットの写真を添えています。





2人が訪れたのは、アメリカのロックバンド『One Republic』の来日公演。中川さんは「小学5年生からiPodで洋楽を聴きまくっていた自称洋楽オタクの私」と、子どもの頃から洋楽のファンであることを明かし、会場では胸にバンドの画像がプリントされたTシャツを着用する熱の入れようでした。





またコンサートについては「実はライブは数えられるくらいしか行ったことがなく、しかもこれまではすべて家族や友人に誘ってもらっての参加でした！」「今回は偶然One Republicが日本に来ることを知って、初めて自らサイトでチケットを探してゲットできて本当ラッキー」と、初めて自身で探して購入したチケットだと明かしています。





ライブの感想については「会場に着いたら席はステージから少し遠めでしたが、冒頭から最高すぎるパフォーマンスでノリノリになりました」と回想。「生の歌声も美しくて強くて、パフォーマンスやファンサービスも一流で 一生sing alongしてた」と、曲に合わせてずっと一緒に歌っていたことを明かし、「ライブならではの楽しみ満載の宝物のひとときでした」と、コンサートを堪能したようです。





この投稿を見た人たちからは「妹さんが登場なんてビックリしました」「すごく素敵な美人姉妹です」「お父さんが羨ましいです」「ノリノリの雰囲気が伝わって来ます」といった反響が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】