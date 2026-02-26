「お皿に移し替えません」3児の母・藤本美貴、リアルな食卓に反響「飾らない感じなのに豪華」

2月25日、藤本美貴がInstagramを更新した。

【写真】“お刺身はパックのまま”彩り豊かな夕食を公開

藤本は、自身のInstagramアカウントにて、「夜ご飯」と切り出すと、「え？お刺身？？ お皿に移し替えませんよ？笑」とコメントし、きんぴらごぼうや汁物、煮物など彩り豊かなメニューの中に、パックのまま出された刺身も並べられている食卓を公開。

この投稿に対し、ファンからは、「我が家も移し替えません笑」「私もお刺身はパックで移し替えない民です」「全人類そうするべき」といった共感の声や、「美味しそう」「忙しいのにいつもすごい！」「尊敬しかない」「料理上手で最高の奥さん」「作り込みすぎないリアルさが旦那様を虜にする理由なんだろうな」「飾らない感じなのに豪華」などの反響が寄せられている。

かつてモーニング娘。の人気メンバーとして活躍した藤本は、2009年に品川庄司・庄司智春と結婚し、現在は3児の母。登録者数100万人を突破したYouTubeチャンネル『ハロー!ミキティ』では、家族との日常や母親としての姿・考えなどを発信し、注目を集めている。

画像出典：藤本美貴オフィシャルInstagramより