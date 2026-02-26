全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は大正12年（1923年）創業の老舗、東京・人形町の寿司店『喜寿司（きずし）』のランチです。※喜の字は本来、七が3つ

ネタのよさが仕事で生きる艶のある味わい

もとは置屋だったという風情ある日本家屋。暖簾をくぐって一歩入ると、昔ながらの設えと静かな佇まいに、少し時を遡ったような気もする。

油井一浩さんが4代目を預かる人形町の『喜寿司』だ。

「先代、先々代のときから基本的には変わってないですね」と、しっかり江戸前の仕事を継いでいる。一方で「今はネタがいいですから」と、素性のいいネタを生かすようにその仕事がされている。

結果、こちらの寿司にはどこかグッとくる艶がある。

にぎり8800円

『喜寿司（きずし）』にぎり 8800円 輪郭のしっかりした余韻の感じられる味わい

たとえば看板ともいえる穴子だ。塩で揉み、ぬめりを徹底的に洗って煮る。臭みは微塵もなく、穴子そのものの味や香りを感じさせ、口中で溶け、あとを引く。

秘伝の煮詰め、塩、煮切り醤油、どう食べても絶品。「唐子づけ」というハート型の仕立てにされた才巻エビもいい。色鮮やかなエビ、芝エビを使ったおぼろと、酢飯のコンビネーション。粒が立ち、角が立たずにネタが生きるバランスのいいシャリだ。

感性に訴えかけてくる旨さを味わいたい。

『喜寿司（きずし）』時の重なりを感じさせる佇まい

人形町『喜寿司（きずし）』

［店名］『喜寿司（きずし）』

［住所］東京都中央区日本橋人形町2-7-13

［電話］03-3666-1682

［営業時間］11時45分〜14時半、17時〜21時半※土は〜21時

［休日］日・祝、木は不定休

［交通］地下鉄日比谷線人形町駅A3出口から徒歩3分

撮影／貝塚隆、取材／池田一郎

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、やさしい甘さの卵焼きや絶品バラちらしの画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年11月号発売時点の情報です。

2025年11月号

