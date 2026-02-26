大正12年創業、風情ある日本家屋で提供される艶のある寿司 人形町の老舗で感性に訴えかける旨さが味わえた
全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は大正12年（1923年）創業の老舗、東京・人形町の寿司店『喜寿司（きずし）』のランチです。※喜の字は本来、七が3つ
ネタのよさが仕事で生きる艶のある味わい
もとは置屋だったという風情ある日本家屋。暖簾をくぐって一歩入ると、昔ながらの設えと静かな佇まいに、少し時を遡ったような気もする。
油井一浩さんが4代目を預かる人形町の『喜寿司』だ。
「先代、先々代のときから基本的には変わってないですね」と、しっかり江戸前の仕事を継いでいる。一方で「今はネタがいいですから」と、素性のいいネタを生かすようにその仕事がされている。
結果、こちらの寿司にはどこかグッとくる艶がある。
にぎり8800円
『喜寿司（きずし）』にぎり 8800円 輪郭のしっかりした余韻の感じられる味わい
たとえば看板ともいえる穴子だ。塩で揉み、ぬめりを徹底的に洗って煮る。臭みは微塵もなく、穴子そのものの味や香りを感じさせ、口中で溶け、あとを引く。
秘伝の煮詰め、塩、煮切り醤油、どう食べても絶品。「唐子づけ」というハート型の仕立てにされた才巻エビもいい。色鮮やかなエビ、芝エビを使ったおぼろと、酢飯のコンビネーション。粒が立ち、角が立たずにネタが生きるバランスのいいシャリだ。
感性に訴えかけてくる旨さを味わいたい。
『喜寿司（きずし）』時の重なりを感じさせる佇まい
人形町『喜寿司（きずし）』
［店名］『喜寿司（きずし）』
［住所］東京都中央区日本橋人形町2-7-13
［電話］03-3666-1682
［営業時間］11時45分〜14時半、17時〜21時半※土は〜21時
［休日］日・祝、木は不定休
［交通］地下鉄日比谷線人形町駅A3出口から徒歩3分
撮影／貝塚隆、取材／池田一郎
※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。
