負傷での長期離脱が報じられた平河。(C)Getty Images

写真拡大

 　チャンピオンシップ（イングランド２部）のハルに所属するFW平河悠の負傷状況について、２月25日にハルの地元メディア『Hull Live』が伝えた。

　平河は現地21日に行なわれたQPR戦（１−３）に先発出場。しかし、57分に負傷交代を余儀なくされていた。

　同メディアは「大きな痛手だ」と題した記事で、「ロンドンでのスキャン結果により、平河の足首の負傷は手術を必要とすることが判明。チームの最大の懸念が現実のものとなった」と切り出し、次のように報じた。
「この手術により、平河は約４か月間戦線を離脱することになり、シーズンの残りを欠場することになる」

　また、この怪我は「2024年夏季オリンピックで日本代表としてプレー中に負った怪我の再発であり、来週初めに手術を受けると予想されている」としている。

　今冬にブリストル・シティからハルに移籍した25歳の日本人アタッカーは今季、公式戦６試合で１アシストを記録。チームの主力として存在感を示していたなかで、ハルにとっても、平河本人にとっても厳しい現実となった。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【記事】「可愛さの破壊力すげぇ」「セクシー」岩渕真奈が眩いビキニ姿を披露！ 熊谷紗希と… 