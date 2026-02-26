「大きな痛手だ」無念の今季絶望か…英２部で存在感、25歳日本人が足首手術で長期離脱と現地報道「最大の懸念が現実に」
チャンピオンシップ（イングランド２部）のハルに所属するFW平河悠の負傷状況について、２月25日にハルの地元メディア『Hull Live』が伝えた。
平河は現地21日に行なわれたQPR戦（１−３）に先発出場。しかし、57分に負傷交代を余儀なくされていた。
同メディアは「大きな痛手だ」と題した記事で、「ロンドンでのスキャン結果により、平河の足首の負傷は手術を必要とすることが判明。チームの最大の懸念が現実のものとなった」と切り出し、次のように報じた。
「この手術により、平河は約４か月間戦線を離脱することになり、シーズンの残りを欠場することになる」
また、この怪我は「2024年夏季オリンピックで日本代表としてプレー中に負った怪我の再発であり、来週初めに手術を受けると予想されている」としている。
今冬にブリストル・シティからハルに移籍した25歳の日本人アタッカーは今季、公式戦６試合で１アシストを記録。チームの主力として存在感を示していたなかで、ハルにとっても、平河本人にとっても厳しい現実となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
