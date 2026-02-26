「今も美しい！」「ずっと大好き」45歳になったフィギュア元世界女王の優雅なスケーティング…世界を魅了「涙が出てきます」

五輪で2個のメダル、世界選手権で5度の優勝を誇るミシェル・クワンさん(C)Getty Images

日本でもお馴染みのレジェンドスケーターが、屋外リンクで滑る動画を公開し、脚光を浴びている。フィギュアスケート女子シングル米国代表で、1998年長野五輪で銀メダル、2002年ソルトレークシティ五輪で銅メダル、そして世界選手権を5度制したミシェル・クワンさんだ。

【動画】屋外リンクで優雅に滑る45歳のミシェル・クワンさんを見る

現在45歳のクワンさんは現地時間2月25日までに、自身のインスタグラムを更新。野外のリンクで黒のスケート靴を履いて、優雅に滑る映像を掲載した。ジャンプこそしていないが、黒いコートのポケットに両手を入れながら、軽やかなスケーティングを披露した。

文面では「アメリカ東部のあちこちで雪が降っているのを見て、雪かきをしている皆さんのことを想っています。暖かくして過ごしてくださいね…あるいは、せめてスケート靴を履く時間くらいは作れますように」と優しく呼びかけている。