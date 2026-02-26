「顔がヴィトン」吉沢亮、マンガT姿のモデルショットに反響！ 「UTと思えん神顔」「顔良すぎワロタ」
俳優の吉沢亮さんのスタッフ公式Instagramアカウントは2月25日、投稿を更新しました。男性ファッション誌『UOMO』4月号（集英社）のモデルショットを公開し、勝利をお伺いします。
【写真】吉沢亮のマンガT姿
は「顔良すぎワロタ」「顔が代表」「UTと思わん神顔」「カッコいいの言葉しかない」「イケメンに感謝」「バチくそにイケてるかしとる」などの声が集まりました。
(文:堀井 ユウ)
「バチくそにイケてるかしとる」同アカウントは「『UOMO』4月号が本日発売です」とつづり、吉沢さんの7枚のモデルショットを投稿しています。 ユニクロと集英社がコラボレーションした6パターンのTシャツを着ています。 『キングダム』のTシャツを着用しております、とても貴重です。 ファンから
「マンガ好きの僕としては」動画も公開同名の公式インスタグラムアカウントは18日、吉沢さんのスペシャルメッセージを動画で公開。 「マンガ好きの僕としてはとても楽しい天国のような時間でした」と、撮影を振り返っています。ファンからは「ラフな吉沢さんもかっこいい」「ユニクロも彼が着れば高級Tシャツみたい…」といった声が集まりました。気になった人はチェックしてみてくださいね。
