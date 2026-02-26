グルメが魅力的だと思う「宮城県の道の駅」ランキング！ 2位「大谷海岸」を抑えた1位は？【2026年調査】
2月の冷え込みが続く今の時期は、地元の食材を生かした温かいご当地グルメや,冬の味覚を求めてドライブへ出かけたくなります。産直野菜やその土地ならではの食事が楽しめる「道の駅」は、旅の目的地としてますます注目を集めています。
All About ニュース編集部では、2026年2月16日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、グルメが魅力的だと思う「宮城県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「新鮮な海の幸を使ったグルメが豊富で、どれもとても美味しいのが魅力です。特に海鮮丼や地元ならではのメニューは満足感が高く、景色を楽しみながら食事ができます。ドライブの休憩にもぴったりで、何度でも立ち寄りたくなる道の駅です」（30代女性／和歌山県）、「フカヒレを使った料理や、新鮮な海鮮丼、地元の魚介を使った揚げたてのかまぼこなどが楽しめる」（50代男性／岡山県）、「ここの道の駅オリジナルの、ふかひれソフトクリームとサメかつバーガーが特別感があり魅力的だと感じた」（20代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
回答者からは「地元食材を使ったグルメが豊富で、特にスイーツや軽食の種類が多く、どの世代でも楽しめる点が魅力的だと感じました。施設も綺麗で立ち寄りやすい雰囲気が良かったです」（40代男性／新潟県）、「道の駅の賞を受賞するほどなので美味しいものがありそうです」（30代女性／東京都）、「宮城県の『あ・ら・伊達な道の駅』が魅力的な理由は、地元食材バイキングやジビエ、焼きたてパンに加え、名店『ロイズ』の限定品まで揃う圧倒的なグルメの多様性です。新鮮な農産物、独自の限定スイーツ、姉妹都市連携による特産品など、食の宝庫ならではの充実ぶりが高い満足度を生んでいます」（40代男性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年2月16日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、グルメが魅力的だと思う「宮城県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
2位：大谷海岸（気仙沼市）／36票「気仙沼の南の玄関」として知られており、2月の冷たい潮風を感じながらも訪れる価値のあるスポットです。気仙沼ならではの新鮮な海鮮丼はもちろん、フカヒレを使ったぜいたくなラーメンなど、冬こそおいしい温かなメニューが人気。近年では地元の珍味「ホヤキムチ」なども注目を集めており、三陸の海の幸を求める人々に支持されています。
回答者からは「新鮮な海の幸を使ったグルメが豊富で、どれもとても美味しいのが魅力です。特に海鮮丼や地元ならではのメニューは満足感が高く、景色を楽しみながら食事ができます。ドライブの休憩にもぴったりで、何度でも立ち寄りたくなる道の駅です」（30代女性／和歌山県）、「フカヒレを使った料理や、新鮮な海鮮丼、地元の魚介を使った揚げたてのかまぼこなどが楽しめる」（50代男性／岡山県）、「ここの道の駅オリジナルの、ふかひれソフトクリームとサメかつバーガーが特別感があり魅力的だと感じた」（20代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
1位：あ・ら・伊達な道の駅（大崎市）／71票全国的な知名度を誇るこの道の駅は、大崎市の豊かな農産物とユニークな食文化が融合しています。2月の時期は、姉妹都市である北海道・ロイズのチョコレートがバレンタイン需要でにぎわうほか、熱々の「鳴子温泉」エリアへ向かう途中のグルメ休憩地点としても最適。地元食材をふんだんに使った総菜やパン、ボリューム満点の食事が圧倒的な人気を支えています。
回答者からは「地元食材を使ったグルメが豊富で、特にスイーツや軽食の種類が多く、どの世代でも楽しめる点が魅力的だと感じました。施設も綺麗で立ち寄りやすい雰囲気が良かったです」（40代男性／新潟県）、「道の駅の賞を受賞するほどなので美味しいものがありそうです」（30代女性／東京都）、「宮城県の『あ・ら・伊達な道の駅』が魅力的な理由は、地元食材バイキングやジビエ、焼きたてパンに加え、名店『ロイズ』の限定品まで揃う圧倒的なグルメの多様性です。新鮮な農産物、独自の限定スイーツ、姉妹都市連携による特産品など、食の宝庫ならではの充実ぶりが高い満足度を生んでいます」（40代男性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)