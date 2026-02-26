コーセーの美容液ブランド・コスメデコルテの公式Instagramは、2月25日に投稿を更新。大谷翔平選手の格好いい宣伝ショットを公開しました。（サムネイル画像出典：コスメデコルテ公式Instagramより）

コーセーの美容液ブランド・コスメデコルテの公式Instagramは、2月25日に投稿を更新。ロサンゼルス・ドジャース所属の大谷翔平選手のイケメンショットを公開しました。

【写真】大谷翔平のイケメン過ぎる姿

「本当にかっこいい」

同アカウントは「コスメデコルテ『リポソーム アドバンスト　リペアセラム』大谷翔平選手の新広告ビジュアルを公開」とつづり、大谷選手の格好いい宣伝ショットを1枚載せています。同ブランドの商品を片手に持ち、少し上目遣いでカメラを見つめる姿です。いつもの大谷選手とは違った雰囲気があります。

ファンからは「ヤバ…カッコよすぎる」「素敵」「本当にかっこいい」「ヤバすぎるほど男前」「毎度毎度申し訳ないのですがなんでそんなにカッコいいんですか　今までのデコルテの中で一番良きです」と、絶賛の声が上がりました。

「圧倒的なオーラに包まれた撮影」

同日の別投稿では宣伝の動画とオフショット動画も公開した同アカウント。大谷選手は「張り詰めた空気をも味⽅につける抜群の記憶⼒と集中⼒で、冒頭から完璧なパフォーマンスを披露」「⼤⼈の落ち着きとモデルのような⾊気のある表情を⾒せ」「終始、⼤⼈の余裕と⾃信を感じさせる、圧倒的なオーラに包まれた撮影」となったようです。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)