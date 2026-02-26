¡ØDayDay.¡Ù²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç3Æü´Ö³«ºÅ¤Ø¡¡¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡¢Ä¶ÆÃµÞ¡¢¡õTEAM¤é½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÈ¯É½
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØDayDay.¡Ù¡Ê·î¡Á¶â¡¡Á°9¡§00¡Ë¤Î²»³Ú¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØDayDay. SUPER LIVE 2026¡Ù¤Î³«ºÅ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¹ü³Ê¤¬Æ±¤¸¡×¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡õËå¤Î¡È´é½Ð¤·¡É2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡3Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤ÏÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¡¢5·î15Æü¤«¤é17Æü¤Þ¤Ç¤Î3Æü´Ö³«ºÅ¡£½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤â²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈMC¤ÎÉðÅÄ¿¿°ì¡õ»³Î¤Î¼ÂÀ¤Û¤«¡¢ÈÖÁÈ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎFUMA¤¬½êÂ°¤¹¤ë&TEAM¡¢º´Æ£Âç¼ù¤¬½êÂ°¤¹¤ëFANTASTICS¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡¢ÈÖÁÈ¤È±ï¤Î¿¼¤¤¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬°ìÆ±¤Ë½¸·ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º£¸å¤âÄÉ²Ã¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÂ³¡¹¤È²ò¶ØÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«ÈÖÁÈ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´ë²è¤ä¡¢²ñ¾ì¤Ç¤·¤«´Ñ¤é¤ì¤Ê¤¤¥³¥é¥Ü¤âÌÜÇò²¡¤·¡£´Ñ¤Æ¡¢Ä°¤¤¤Æ¡¢´¶¤¸¤Æ¡¢²ñ¾ì°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤¤ç¤¦¸áÁ°10»þ¤è¤ê¥Á¥±¥Ã¥ÈºÇÂ®Àè¹Ô¼õÉÕ¤¬³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á´ÀÊ»ØÄê¤Ç1Ëü2500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£
¢£½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È ¢¨¸Þ½½²»½ç
¡üDay1¡§5·î15Æü¡Ê¶â¡Ë
¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡¿Åìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡¿BUDDiiS ¡Êand more¡Ë
¡üDay2 ¡§5·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë
aoen¡¿´äÅÄ¹äÅµ¡¿THE RAMPAGE¡¿CIRRA¡¿Ä¶ÆÃµÞ ¡Êand more¡Ë
¡üDay3 ¡§5·î17Æü¡ÊÆü¡Ë
¡õTEAM¡¿¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¥¦¥©¥¦¥¦¥©!!¡¿s**t kingz¡¿FANTASTICS ¡Êand more¡Ë
