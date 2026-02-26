ミラノ・コルティナ五輪でペアとして日本勢初の金メダルを獲得した三浦璃来選手と木原龍一選手の「りくりゅうペア」が25日、メダリスト会見に出席しました。

4年後のオリンピックなど今後について聞かれると木原選手は「オリンピックが終わってから本当に忙しくて、正直なところ本当にわからないですというのが僕たちのお答えになってしまいます」とコメント。三浦選手は「今後はまだ分からないですけど、木原選手が引退するときは私も一緒に引退するときだと以前お話しさせていただいて、私が違う人と組んで続けることは絶対無いです」と語りました。

会見の最後には司会進行が言いづらそうに切り出し、「『これを聞いてくれ』と外野からすごく言われまして...」と、2人の関係性について質問。「りくりゅうのお二人は見ようによっては色々な関係に見え、仲のいいきょうだい、友人関係、夫婦漫才にもみえる。一体何が正解ですか？」と投げかけました。

すると2人はあまり悩まず、「一緒にいて当たり前ですし、ケンカもすごいしますし、家族みたいになっています」とコメント。最後は木原選手が「あとはご想像にお任せします(笑)」と締めくくりました。