西武は26日、5月4日(月・祝)〜6日(水・休)のソフトバンク戦で、『ポケモンベースボールフェスタ2026』を開催すると発表した。

今年、シリーズ1作目の『ポケットモンスター 赤・緑』の発売から30周年を迎えたことを機に、プロ野球12球団とポケモンがタッグを組んだ。各球場でポケモンの特別演出や、スマートフォン向けゲームアプリ『ポケモンGO』のスペシャルイベントなどを実施。各球団のユニフォームを着せてもらったピカチュウや、それぞれの球団パートナーとして選ばれたポケモンがデザインされたオリジナルグッズを販売する。

西武球団の主催試合では、初日の4日（月・祝）にライオンズオリジナルポケモンTシャツを来場者に配布するほか、6日(水・休)までの期間中は人気キャラクターのピカチュウがベルーナドームに来場し、試合前には「ピカチュウのウェルカムハイタッチ」、試合後のイベントとして中学生以下を対象に「ピカチュウとハイタッチ！ベースランニング」を毎日開催。

さらに、ピカチュウが見守るなか、セレモニアルピッチに親子で参加できるイベントも実施予定だ。詳細は、決まり次第オフィシャルサイトなどで発表。

▼ 隅田知一郎

「ポケットモンスター30周年、おめでとうございます。小さいころから遊んでいたポケモンとのイベント開催、とても楽しみです。ライオンズの球団パートナーポケモンは「カエンジシ」と聞いて、獅子とマッチしていて面白いと思いました。ちなみに、僕が一番好きなポケモンは「ゴウカザル」で、カエンジシと同じほのおタイプです！期間中はライオンズオリジナルポケモンTシャツの配布やピカチュウとふれあえるイベントも開催するので、ぜひベルーナドームにお越しください！」