事前に飼い方を猛勉強したのに、お迎え初日の子猫の行動が違いすぎ！／ねこのつゆちゃんのことで頭がいっぱいです
遊んでいるときも、ごはんを食べているときも、寝ているときも、何をしていても猫はかわいいくて、ずっと見ていたくなりますよね。
お迎え初日とは思えないほど甘えてくる人懐っこい子猫のつゆちゃんに、飼い主の脳内は「かわいい」でいっぱいに。仕事も手につかず、思考停止してしまうほど溺愛し、いつの間にか完全につゆちゃん中心の生活になっていきーー。
SNSでもたくさんの猫好きさんたちをメロメロにしているつゆちゃんの、お迎えした日から2カ月半の成長を描いたコミックエッセイ『ねこのつゆちゃんのことで頭がいっぱいです』をお届けします。
※本記事は『ねこのつゆちゃんのことで頭がいっぱいです』（つゆちゃんの飼い主/KADOKAWA）から一部抜粋・編集しました
