¡¡¸µÊüÁ÷ºî²È¤ÎÎëÌÚ¤ª¤µ¤à»á¤¬£²£¶Æü¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡ÈÅâÍÈ¤²¤Ë¥ì¥â¥ó¤«¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¡ÉÏÀÁè¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÅâÍÈ¤²¤Ë¥ì¥â¥ó¤ò¤«¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¡Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÅâÍÈ¤²¹¥¤¤Î°ìÉô¤ÇÄ¹Ç¯ÏÀÁè¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££²£°£±£·Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È¡×¤Ç¤â¤³¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ»á¤â¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö¤³¤Î¿ôÆü¡¢¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÅâÍÈ¤²¤ËºÇ½é¤«¤é¥ì¥â¥ó¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬Ç¼ÆÀ¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈºÇ½é¤«¤é¥ì¥â¥ó¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤ËÈÝÄêÅª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢°á¤Î¥µ¥¯¥µ¥¯´¶¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î³°Â¦¤Î¿©´¶¤³¤½¡¢ÅâÍÈ¤²¤ÎËÜ¼Á¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¥ì¥â¥ó¤Î»ÀÌ£¤Ï¡¢¿åÊ¬¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢°á¤ò¤·¤ó¤Ê¤ê¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºî¤Ã¤¿¿Í¤¬¡ØºÇ½é¤Ë¥ì¥â¥ó¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤¬°ìÈÖÈþÌ£¤·¤¤¡Ù¤ÈÀß·×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤éÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢ÅâÍÈ¤²ËÜÍè¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò¡¢ºÇ½é¤Î°ì¼ê¤ÇÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï°ã¤¦µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤â¤·¥ì¥â¥ó¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¾®»®¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¡¢£²¸ýÌÜ¡¢£³¸ýÌÜ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï£²¸ÄÌÜ£³¸ÄÌÜ¤Ç¡¢¤Ä¤±¤¿¤¤¿Í¤¬¤Ä¤±¤ë¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖÊ¿ÏÂ¤Ç¡¢ÅâÍÈ¤²¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£³§¤µ¤ó¡¢¤³¤Î¹Í¤¨¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÄó¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö³Î¤«¤Ë¡ª¡ª¥ì¥â¥ó¤Ï¸å¤¬¤±¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡×¡Ö£±¿Í°ì»®¤òÍê¤à¤Î¤¬Ê¿ÏÂ¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£