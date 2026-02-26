ロッテは26日、5月15日（金）〜17日（日）のオリックス戦（ZOZOマリンスタジアム）で、「ポケモンベースボールフェスタ2026 〜30年の想いをボールに込めて〜」ポケモン特別演出試合を開催することになったと発表した。

『ポケットモンスター 赤・緑』の発売から30年となる今年、プロ野球12球団とポケモンによる企画が実施される。マリーンズでは、球団のイニシャルロゴ「M」とピカチュウを組み合わせた特別仕様のキャップを、選手たちが練習時から着用して試合に臨む。

また、当日はマリーンズのユニホームを着せてもらったピカチュウが球場内外に登場するなど、特別な演出とともにイベントを盛り上げる。このほか、本企画ではプロ野球12球団それぞれにパートナーポケモンが選出されており、マリーンズには「キャモメ」に決定。キャモメがデザインされたオリジナルグッズの販売を行うほか、ビジョン演出にも登場する予定だ。

なお、開幕戦となる5月15日(金)〜17日(日)のオリックス・バファローズ戦のチケットは、3月13日（金）10時00分より、ファンクラブ有料会員スペシャルシートWEB限定抽選販売を皮切りに、順次販売。

▼ 小島和哉投手 コメント

「憧れだったポケモンを身につけてプレーできることを、心から嬉しく思います。チーム一丸となり、ピカチュウの「10まんボルト」のように球場を熱く盛り上げる試合をお届けします！ボールはモンスターボールではありませんが、勝利はしっかり捕まえにいきます！」

▼ 上田希由翔内野手 コメント

「ファンの方からよく『顔がカイリューに似ている』と言われるので、今回のコラボは個人的にすごく運命を感じています(笑)。カイリューに負けないくらいの『はかいこうせん』級のパワーで、チームの勝利に貢献します！」