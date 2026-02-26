2024年9月から2025年8月まで放送された「仮面ライダーガヴ」は、「お菓子」をモチーフにしたシリーズ初のライダーで、グミのようなクリア素材のボディを持ち、お腹の「口」型ベルトが特徴だ。グミ、キャンディ、チョコレート、ビスケットといったお菓子をイメージしたポップでカラフルなデザインは、歴代ライダーの中でも異色。主人公のショウマはお菓子が大好きで、お菓子から生まれる「ゴチゾウ」を食べて変身し、弾力のある体で衝撃を逃がしたり、フォームチェンジしたりして戦うという、極めてユニークな設定がなされた。

そして2025年のゴールデンウィークには、スペシャルイベントとして、キャストが多数登壇したライブ＆ショー＆トークの公演も行われている。同イベントは、2025年5月3日と5月4日の両日に、東京・グランドプリンスホテル新高輪 大宴会場「飛天」にて開催され、会場を埋め尽くしたファンたちにも好評を博した。今回、東映チャンネルでその模様がオンエアされるので、内容をご紹介したい。

■ガヴ役の知念英和をはじめメインキャスト6名がライブで共演！

本イベントは、作中の設定にちなみ、"おカシな仮面ライダー"をテーマに、「おかしくてお菓子なティーパーティー」を舞台にしたスペシャルステージだ。キャラクターショー、キャラクターソングライブ、トークショーなど多彩な演目が行われた。出演者は、知念英和(ショウマ／仮面ライダーガヴ役)、日野友輔(辛木田絆斗／仮面ライダーヴァレン役)、宮部のぞみ(甘根幸果役)、庄司浩平(ラキア・アマルガ／仮面ライダーヴラム役)、滝澤諒(ニエルブ・ストマック役)、浅沼晋太郎(酸賀研造／仮面ライダーベイク役)の6名を中心に、敵役やゲストも登場。メインとなるキャラクターショーは、物語の世界観を生かした演出により、イベント限定の新フォーム(「仮面ライダーガヴ パーTEAスコーンフォーム」)も登場して、大いに盛り上がった。

会場はパステルカラーなどパーティー感のあるデコレーションが施され、出演者がステージに登場。ガヴやヴァレン、ヴラムたちが カラフルなお菓子の世界(ティーパーティー)に巻き込まれるというオープニングからインパクト抜群。映像を駆使してライダーたちと一緒にお茶会のようなやり取りをするシーンが展開する。お菓子マシーンのギミックがあり、本編でおなじみのキャラクター「ゴチゾウ」も登場するなど、アクションシーンも満載でライブ感抜群の楽しい構成だ。本編の世界観をベースに、パーティー風の演出が盛り込まれ、各キャラクターが絡むイベント限定のやり取りも楽しめる。「体験型・演出型」のストーリーで、ダンスや声援など、ファンが参加できる要素も多い。イベント限定フォームの登場などのサプライズ演出もあり、特別貫のある展開で盛り上がった。

■トークありパロディあり、キャラクターソングライブも大盛況

また、主要キャストによるバラエティコーナーもあり、キャスト6名が出演。ＭＣはライダーファンとして知られる、篠宮暁(元オジンオズボーン)が務めた。ちなみに篠宮は、大の特撮ファンであり、「仮面ライダー電王」などにも出演経験がある。今回もキャストのトークをうまく引き出していたという印象だ。撮影中の裏話などが明かされる楽しいトークで盛り上がり、キャスト同士の掛け合いなど、彼らの素顔も見られてファンには嬉しい時間となった。また、滝澤と浅沼によるミニコーナー「酸賀とニエルブの改造シアター」もあり、実際の作中場面を本人たちによるパロディで再現するというユニークな仕掛けが爆笑を誘った。

ステージ後半のキャラターソングライブで、会場のボルテージは最高潮。宮部のぞみによる「ハッピーパレード」をはじめ、庄司浩平が「A ray of light」を歌い上げ、日野友輔は「Truth Hunter」を熱唱。浅沼も「被験体の進化における考察」を披露し、特に一段と歓声が上がったのは、音楽活動にも精力的な滝沢の「The Formula」だった。最後は主人公を演じる知念が「HAPPY NOTE」を歌ってフィナーレ。会場は興奮と熱気に包まれた。

さらに放送では、DAY2の模様も見られるが、この日だけの特別な演出として、DAY2には鎌田英怜奈(リゼル・ジャルダック役)なども登場して、バラエティコーナーの内容も異なるので、注目してほしい。

「仮面ライダーガヴ おかしなお菓子なティーパーティー」は、単なるステージイベントではなく、キャラクターショー、ライブ＆トークなど多彩なコンテンツが詰め込まれたファン参加型のスペシャルなイベントだ。ガヴ作品の世界観をライブ感覚で楽しめる参加型のコンテンツとしてファンの評価も高い。当日足を運べなかった人も、今回のオンエアでその熱気をぜひ体験してほしい。

文＝渡辺敏樹

放送情報

仮面ライダーガヴ おかしなお菓子なティーパーティー

放送日時：2026年3月8日(日)12:00〜

放送チャンネル：東映チャンネル (スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合があります。

