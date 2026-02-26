佐々木は今季初実戦…1回1/3を投げて3安打2四球3失点、3奪三振

ドジャース・佐々木朗希投手が25日（日本時間26日）、アリゾナ州スコッツデールで行われたダイヤモンドバックス戦に先発登板。1回1/3を投げて3安打2四球3失点、3奪三振だった。試合後は報道陣の取材に対応。地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」のキリステン・ワトソンさんの質問に思わず“困惑”する場面があった。

想定していた2イニングを投げられなかった佐々木。「良かったところと悪かったところがしっかり分かれて。良かったところは少なかったですけれども、球数を投げられたことと、まずは怪我なく終わってよかったです」と振り返った。その直後だった。ワトソンさんから「スプリッターが多かった気がしたんですけど……」と問われると、佐々木は不思議そうな顔を浮かべた。

というのも、佐々木がこの日投じた36球のうちフォーシームが17球、習得中のカットボールが11球で、スプリッターはたった4球だったからだ。思わず通訳に「え、スプリット？」と聞き直す珍しい場面があった。

佐々木は苦笑いしながら「スプリットは、そんなに投げてないです」と答えると、ワトソンさんは「ワオ」と驚き、「では、今日は何を中心に投げたのでしょうか？」と質問。「カットというか、スライダーというか、そのボールと、ツーシームを今日何球か投げて」と配球を説明していた。（Full-Count編集部）