4児の母・平愛梨「またやっちゃったよ」四男がご飯落とす子育てショットに共感相次ぐ「リアルすぎる光景」「親近感しかない」
【モデルプレス＝2026/02/26】タレントの平愛梨が2月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。子育てエピソードを明かし、反響が寄せられている。
【写真】4児のママタレ「リアルすぎる光景」2歳息子がベビーチェアからご飯落とす様子
平は「またやっちゃったよ」「2歳赤ちゃん」とコメントを添え、四男が床にひっくり返したお皿とご飯の写真を投稿。「おかわり3回目 さすがにお腹いっぱいで残してゲームしてる コントローラー あたっちゃって落ちた」「すぐに片付けなかった私が悪い」と経緯をつづり、日常の一コマを紹介している。
また、別の投稿では四男が椅子に座って、床に落ちたご飯を見つめている姿と共に「下向きながら私を見ずに 『あぁーママふいてー』」と言われたことを明かし、長男が弟に「『先にごめんなさいしなさい』としつけている」「長男8歳！」「もうあなたが兄弟たちの 教育して下さい！と お願いしたくなった」と続けて、頼もしい長男のエピソードを紹介している。
この投稿には「リアルすぎる光景」「めっちゃ共感」「お兄ちゃん頼れるかっこいい」「ほっこりする」「4兄弟の子育て尊敬」「親近感しかない」などの反響が寄せられている。
平は、サッカー日本代表でありFC東京に所属する長友佑都選手と2017年に結婚。2018年に長男、2019年に次男、2021年に三男、2023年に四男が誕生している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆平愛梨、2歳四男がご飯をポロリ
◆平愛梨の投稿に反響
