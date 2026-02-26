LE SSERAFIMウンチェ、抜群のスタイル際立つ空港ファッションが話題「完璧」「脚のラインが美しすぎる」
【モデルプレス＝2026/02/26】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のHONG EUNCHAE（ホン・ウンチェ）が2月24日、自身のInstagramを更新。空港での姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】19歳K-POP美女「完璧なスタイル」スニーカーコーデでも脚が長すぎる
ウンチェは「Milan bound」とつづり、ファッションウィークに出席するためにイタリア・ミラノへ向かう際の写真を複数枚投稿。淡いピンクのジップアップジャケットとミニスカートのセットアップに、シンプルな白Tシャツを合わせた軽やかなスタイリングを披露した。足元にはグレーのソックスとスニーカーを合わせ、ラウンジのソファに深く腰を掛け、スラリと伸びた美しい脚が際立っている。
この投稿に「完璧なスタイル」「脚のラインが美しすぎる」「肌が輝いてる」「ヘアスタイルも決まってる」「最高におしゃれ」「ピンクが似合う」「楽しんできて」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
