プリマハム　新商品「ジョンソンヴィルウインナー」発売、両者の強みを生かして商品開発

〈発売を記念して発表会、コラボ締結式も 特別大使に「3時のヒロイン」さんを任命〉

プリマハムは3月1日から、新商品「ジョンソンヴィルウインナー」を発売する。発売を記念して24日に東京都内で「プリマハム×ジョンソンヴィル新商品発表会」が開かれた。当日はプリマハムの千葉尚登代表取締役社長社長執行役員、Johnsonville, LLC(以下、ジョンソンヴィル社)のボブ･フィッツジェラルドインターナショナルビジネス･プレジデントが登壇し、コラボ締結式が行われ、新商品の特徴やこだわりのポイントなどが説明された。さらに、お笑い芸人の「3時のヒロイン」さんをゲストに迎え、特別大使の任命式も行われた。冒頭にはCMが上映され、3月14日から全国で放映予定という。

「ジョンソンヴィルウインナー」は「全米で愛されるジョンソンヴィルブランドのウインナーで『いつもの食事をちょっと特別に。』」をコンセプトに開発された。千葉社長は、「当社は2010年からジョンソンヴィルの日本での販売代理店を務めており、とくにフランクフルトを中心に扱ってきた。今般、両者がそれぞれの良いところを提案して、米国では売っていないウインナーを日本で新たに作ろうと、開発に至った」とし、商品の特徴について、「食感、スパイス、香りの3点にこだわった。とくに日本では朝食や弁当にウインナーを使うことが多いが、たまには夕食に特別なウインナーを食べたいというニーズに応える商品となっている」と紹介した。

ジョンソンヴィル社のフィッツジェラルド氏は、「プリマハムの技術と、我々が持つ伝統が融合し、このたび新たな商品ができたことを嬉しく思う」と喜びを語った。締結式では千葉社長とフィッツジェラルド氏によって固い握手が交わされた。

フィッツジェラルド氏、千葉社長

また、普段からプリマハムのウインナーを食べているという「3時のヒロイン」さんが特別大使に任命され、千葉社長から任命証が手渡された。その後、エプロン姿の千葉社長、フィッツジェラルド氏から試食が提供され、「ジョンソンヴィルウインナー」を食べた3人からは「うまい!」との声が上がり、メンバーのかなでさんは箸が止まらず4本も食べるなど、ジョンソンヴィルウインナーのとりこになっていた。

特別大使として初仕事を終えた福田さんは「これからジョンソンヴィルウインナーの試食会イベントなどをやりたい」と意気込みを語った。また、ジョンソンヴィルウインナーをどのようなシチュエーションで楽しみたいか聞かれ、ゆめっちさんは「ライブ前などは緊張しやすいが、ジョンソンヴィルウインナーを食べたときにすごくリラックスできたので、ライブ前に食べたい」と話していた。

「プリマハム×ジョンソンヴィル新商品発表会」

〈畜産日報2026年2月26日付〉