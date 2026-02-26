手を握り、肌を重ねて身を委ね、吐息がかかるほど顔を寄せて見つめ合う──フィギュアスケートでペアを組む男女の醸す雰囲気に、多くの人が単純な疑問を抱くのは当然なのかもしれない。それが金メダルを獲得したペアならなおさら、「ただのパートナー」以上の関係を秘めていて──。

【写真】表彰台で、三浦選手を持ち上げる木原龍一選手。他、氷上でうずくまり泣きながら、抱き合う“りくりゅう”ペアなども

「りくりゅうはすでに4年後のフランス開催の五輪を見据えているといいます。シングルの選手は20代で引退するケースが大半ですが、ペアは4回転ジャンプのような体に大きな負担がかかる技が少なく、長く続けるほど円熟味の増した滑りを披露できます。本人たちも『まだできる』との思いが強いのでしょう。ペアでは半世紀ぶりとなる五輪連覇への期待も高まります」（フィギュア関係者）

2月23日（日本時間）に幕を閉じたミラノ・コルティナ五輪。日本選手が生んださまざまなドラマの中でも、ハイライトシーンは何といっても日本ペア史上初の金メダルに輝いた「りくりゅう」こと三浦璃来（24才）・木原龍一（33才）組だろう。

ショートでは"五輪の魔物"に取りつかれ、普段は盤石のリフトにミスが出てしまい、首位と6.90点差の5位に沈んだ。しかし失意の演技からわずか一日で気持ちを立て直し、フリーでは世界歴代最高得点を更新する158.13点をマークして大逆転で優勝を果たした。

「いつもは9才年上の木原選手がお兄さんらしく『次はここ行くからね』と声をかけたり、あれこれと世話を焼いているのですが、今回はショートを終え涙が止まらない木原選手に三浦選手が『まだ終わっていない。悔しい気持ちがあるなら絶対大丈夫』と声をかけたそうです。彼女が"お姉さん"になったことで掴めた金メダルでした」（前出・フィギュア関係者）

2025年の世界選手権とグランプリファイナル、そして五輪を制し、絶対王者の立場にいるりくりゅうの強さの源は、公私にわたる相性のよさだ。

「2人がペアを組んだのはいまから7年前のことです。シングルからペアに転向するもなかなか芽が出ず、引退も考えていた木原選手の前に現れたのが、当時17才の三浦選手でした。

彼女の申し出で初めて一緒に滑ったときのことを、のちに木原選手は『あまりに息が合い、雷に打たれたようでした』と振り返っています。それだけ手ごたえがあったのでしょう」（前出・フィギュア関係者）

数日後にはペア結成を決めカナダに拠点を移して猛練習。試合に出場するたびに得点を伸ばし、結成から3年で世界の頂点に立った。

「2人がメキメキと実力をつけた要因の1つはスケーティングのフォームがそっくりだったところにあります。時間をかけて滑り方を揃える過程が省略でき、そのぶん技の練習に時間を費やすことができたのです。

さらに木原選手が『璃来ほど体幹のしっかりした子に会ったことがない』と驚くほど三浦選手は体幹が強く、プログラムの完成度を左右するスロージャンプを高い確率で決められることも強みです」（前出・フィギュア関係者）

練習はいつも2人一緒で、リンクを降りても行動を共にするのが常。その姿は女子シングルで銀メダルを獲得した坂本花織（25才）もたびたび目撃しており、素のりくりゅうについて「あの2人はいつも夫婦げんかみたいなことをしている」と話したこともあった。

「2人はオフの日も互いに手料理をふるまったり、一緒にメジャーリーグを観戦しに行ったりと本当にずっと一緒にいます。それだけ長く隣にいるから夫婦げんかのような"小言"が増えるのかもしれません」（前出・フィギュア関係者）

そんな2人の息抜きはゲームだ。五輪期間中も「桃太郎電鉄」や「マリオカート」で盛り上がったという。

「ただ三浦選手は負けず嫌いなので、機嫌を損ねないよう木原選手が僅差でわざと負けるのが定番だといいます。そのあたりも"夫婦の絶妙なパワーバランス"という感じですね」（前出・フィギュア関係者）

実際の夫婦になるペアも

日本では男女でペアを組む競技への造詣が深い人は決して多いとはいえない。それゆえ、「龍一くん」「璃来ちゃん」と呼び合う2人の"本当の関係"を気にする声も出てきている。

「五輪では表彰台に上がるときに木原選手が三浦選手を持ち上げる動作や、エキシビションでの三浦選手が上げ忘れた衣装のファスナーを木原選手が上げるという場面が話題になりました。あまりの仲のよさに『2人はつきあっているの？』という声も上がっていますが、木原選手は"スケートをするためのパートナー"と線引きしているといいます。

かつて三浦選手との関係性について尋ねられた際は『オジさんと少女ですかね』と自嘲気味に答えていましたし『ぼくは（三浦選手の）飼育員なので』と語ったこともあります。彼はこれまで2度、結果を出せずペアを解散しているので、あくまで"期限のある関係"だと理解しているのでしょう」（スケート関係者）

一方の三浦選手は、木原選手とはやや異なる思いを抱いているようだ。スケート関係者が続ける。

「三浦選手は常にリードしてくれる木原選手に全幅の信頼を寄せています。確かに氷上で木原選手の顔をじっと見つめる視線からは熱い思いが感じられます。17才のときに初めてペアを組んでから2000日以上ずっと一緒にいるわけですから、感情が入るのはやむを得ないのかもしれません。

実際、2人の距離はほかのペアと比べてもかなり近いそうで、長年りくりゅうを応援するファンの中には"結婚するのでは"と思っている人もいるようです」

ペアとしての信頼感が、人間としての尊敬や恋慕につながるケースはままあるようで、夫婦でペアを組むケースもみられる。ただ、氷上での相性のよさは万能ではないようだ。

「たとえばアイスダンスの日本代表として活躍した小松原美里・尊組は2016年にペアを結成して翌年に結婚しましたが、解散後の2025年12月に離婚を発表しました。氷上での相性と実生活での相性はまた違ったということなのでしょう」（前出・スケート関係者）

気になるりくりゅうの本当の距離感について、別のスケート関係者はこう話す。

「ペアは片腕だけで女性を持ち上げたり投げたりするので、お互いに強い信頼感で結ばれていないと危険で、雑念が入ると大事故につながるミスが起こり得ます。そのリスクを承知で大胆に滑る2人の関係性は恋人を超え、命を預け合う間柄。それぞれのペアで感覚は異なりますが、より上位ランクのペアほど、恋愛などとも違う"深い信頼関係"で結ばれているものです」

どこまでも深くつながっている2人は、まだしばらくは氷上で舞い続ける。

※女性セブン2026年3月12日号