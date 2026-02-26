「スペース1999」より「イーグルトランスポーター貨物ポッド装備形態」がダイキャストモデルで5月下旬発売核廃棄物容器4個と透明アクリル製サポートが付属
【イーグルトランスポーター貨物ポッド装備形態 塗装済み完成品 ダイキャストモデル】 5月下旬 発売予定 価格：35,200円 対象年齢：15歳以上
【セット内容】
※世界限定生産1,500個です。
ベルファインは、「イーグルトランスポーター貨物ポッド装備形態 塗装済み完成品 ダイキャストモデル」を5月下旬に発売する。世界1,500個の限定生産で、価格は35,200円。
本製品は、SF特撮テレビドラマ「Space: 1999」（邦題：「スペース1999」）シリーズに登場する「Eagle Transporter（イーグルトランスポーター）」の貨物ポッド装備形態を再現したダイキャストモデルで、著作権元Anderson Entertainment Limited製作の公式限定生産商品。劇中で偵察、資源採取、宇宙探査など、印象的なミッションをこなす宇宙船「イーグル」が、核廃棄物容器4個と透明アクリル製サポートが付いた状態で立体化されている。
（1）ディスプレイ用台座
（2）ディスプレイ用透明アクリル製サポート
（3）核廃棄物容器4個
（4）ディスプレイボックスのパッケージ
（5）本体、着陸脚固定モデル
（6）限定版の証明書
※本商品は著作権元Anderson Entertainment Limited製作の公式限定生産商品です。
※ベルファインは、日本国内での正規輸入代理店です。
(C)Anderson Entertainment Limited, 2026 Space: 1999 TM and (C) ITC Entertainment Group 1975 and 2026.