【最後にスカッと！】親友のSNSを見て絶句…“私だけ無加工”の写真を載せた“ありえない言い分”にドン引き！

読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードを紹介！仲良しだったはずの友人との間で起きた、SNSの写真加工をめぐるトラブルです。自己中心的な友人の振る舞いと、その後に訪れたスカッとする結末をお届けします。

ある休日のお話です。その日は、学生時代から仲良くしている友人と一緒に、最近オープンした話題のカフェへ遊びに行きました。お互いにおしゃれをして、おいしいスイーツを食べながら、とても楽しい時間を過ごしていたのです。

店内は写真映えするスポットがたくさんあったので、私たちは何十枚も写真を撮影し、素敵な思い出をつくりました。

帰宅してから夜のベッドの上で、リラックスしながら何気なくSNSを眺めていたときのこと。今日の思い出に浸ろうと友人のアカウントを開くと、すでにカフェでのツーショット写真がアップされていました。

しかし、その写真を見て私は一瞬で言葉を失ってしまいました。なんと、写真に写る友人の顔はアプリで完璧に可愛く加工されているのに、隣にいる私の顔は完全な無加工のままだったのです。