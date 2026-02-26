【最後にスカッと！】親友のSNSを見て絶句…“私だけ無加工”の写真を載せた“ありえない言い分”にドン引き！
読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードを紹介！仲良しだったはずの友人との間で起きた、SNSの写真加工をめぐるトラブルです。自己中心的な友人の振る舞いと、その後に訪れたスカッとする結末をお届けします。
楽しく過ごしたはずの休日。親友とのカフェ巡りでの思い出
ある休日のお話です。その日は、学生時代から仲良くしている友人と一緒に、最近オープンした話題のカフェへ遊びに行きました。お互いにおしゃれをして、おいしいスイーツを食べながら、とても楽しい時間を過ごしていたのです。
店内は写真映えするスポットがたくさんあったので、私たちは何十枚も写真を撮影し、素敵な思い出をつくりました。
帰宅してから夜のベッドの上で、リラックスしながら何気なくSNSを眺めていたときのこと。今日の思い出に浸ろうと友人のアカウントを開くと、すでにカフェでのツーショット写真がアップされていました。
しかし、その写真を見て私は一瞬で言葉を失ってしまいました。なんと、写真に写る友人の顔はアプリで完璧に可愛く加工されているのに、隣にいる私の顔は完全な無加工のままだったのです。
信じられない光景にショック。慌てて友人に連絡を入れると…
あまりの出来事にショックを受けた私は、すぐに友人へとメッセージを送りました。「私だけ無加工のままアップするのはやめてほしいな。恥ずかしいから削除してくれないかな」と、できるだけ角が立たないように、でもしっかりと不満を伝えたのです。
友人もきっと「ごめん、気づかなかった！」とすぐに写真を下げてくれるだろうと、そのときは軽く考えていました。
しかし、友人から返ってきたメッセージは予想をはるかに裏切るものでした。「えー、別にいいじゃん。私のSNSなんだから、私が一番可愛く写っているのが普通でしょ？」と、なんと逆ギレされてしまったのです。
さらに「私の引き立て役なんだから気にしないでよ」という耳を疑うようなまさかの発言まで飛び出し、私は怒りを通り越して、ただただ呆然とその写真を見つめることしかできませんでした。
しかし、この後予想外の展開が...！？
原案：Ray WEB編集部
ライター Ray WEB編集部