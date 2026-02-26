初代タイガーマスクの佐山サトルが主宰する「ストロングスタイルプロレス」（ＳＳＰＷ）は２６日までに「ストロングスタイルプロレスＶｏｌ．３８〜初代タイガーマスク４５周年記念プレ大会〜」（３・１９後楽園ホール）の対戦カード３試合を発表した。

平井丈雅代表は今月１３日に村上和成が主宰した「新年会」で「来週中にすべてのカードを発表します」と宣言。さらに村上へ「いろんな意味で因縁ある相手を戦っていただくか、組んでいただくか…用意してます」と突きつけた。

しかし、１９日の記者会見では２試合しか発表されず２５日に１試合追加カードを告知も村上のカードは依然として未定となっている。

大会まで３週間。カードは一体どうなっているのか？スポーツ報知は平井代表を直撃した。大会は６〜７試合の予定であることを明かした上で「あとの数カードについては最終調整中です」とコメントした。

村上の試合は「発表したかったんですが交渉がまだ…最終的な詰めができていなません。いや…発表したかったんですけれども…交渉がまとまらなくて…」と目を伏せた。

全カードはいつ発表するのか？を聞くと「今週中には発表したい」と断言。そして「ファンのみなさまが見たいと思うカードを組むようにしておりますので、あと少しお待ちください！」と涙目で絶叫した。

◆３・１９後楽園カード

▼レジェンド選手権試合 ６０分１本勝負

王者・黒潮ＴＯＫＹＯジャパン ｖｓ 挑戦者・関本大介

▼６人タッグマッチ ３０分１本勝負

スーパー・タイガー、竹田誠志、阿部史典 ｖｓ 船木誠勝、高橋“人喰い”義生、間下隼人

▼タッグマッチ ３０分１本勝負

タイガーマスク、ＴＡＫＡみちのく ｖｓ 日高郁人、関札皓太