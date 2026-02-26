【RG 1/144 ガンダムベース限定 ガンダムエピオン [スペシャルコーティング]】 3月20日 発売予定 価格：11,000円

BANDAI SPIRITSは、「ガンプラ」を主体とした総合施設「ガンダムベース（THE GUNDAM BASE）」にて限定プラモデル「RG 1/144 ガンダムベース限定 ガンダムエピオン [スペシャルコーティング]」を3月20日に発売する。価格は11,000円。

本商品はアニメ「新機動戦記ガンダムＷ」より「RG 1/144 ガンダムエピオン」をメッキとエクストラフィニッシュ仕様の「スペシャルコーティング」で商品化したもの。

股関節にロック機構が採用され、変形と可動を両立し、堅牢かつ大きくスイングさせることができる。手首上部に追加された可動軸と前腕ロール可動によりポーズに幅広い表情付けができ、脛に引き出し式のボール可動を内蔵し首がしなる動きを実現している。

腿の可動軸により翼竜のようにしなやかな首の可動を演出。ビームソードとマウントラッチをつなぐケーブルはリード線が採用されている。

(C)創通・サンライズ