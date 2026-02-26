政党交付金は使っていない

週刊文春の電子版は24日夜、高市早苗首相側が衆議院選挙後、当選した自民党議員に当選祝いの名目でカタログギフトを配ったことなどを報じた。これに対して高市氏は、自身のXで、おおむね事実関係を認める発信を行った。各方面で議論を呼んだ今回の経緯についてお伝えする。

高市氏の説明はざっと以下の通り。

・自民党の衆議院議員全員あてに、今回の大変厳しい選挙を経て当選したことへのねぎらいの気持ちもこめ、今後の議員としての活動に役立てて頂きたいと考え、奈良県第二選挙区支部（高市早苗支部長）として、品物を寄付した。

・議員としての活動に役立つものをと思ったが、1人1人に適当な品物を選ぶ時間もなく、事務所での応接や会議、日常業務に使えるものなど、政治活動に役立つものを各議員の判断で選んでいただこうと思い、カタログギフトを差し上げることにした。

・夕食会の要望があったものの国会答弁の準備や外交日程などを考えるとそれに応えるのは困難だった。

・今回の支出に政党交付金は使っていない。

1人分およそ3万円

25日には参議院での野党側からの代表質問の中でカタログギフトの総額や原資、目的を問われ、「品物は本体価格とシステム料、送料に消費税をかけて、1人分およそ3万円、合計315人分になる。私が支部長を務める奈良県第二選挙区支部の政治資金からの支出だ。政党支部から議員個人への寄付として、法令上も問題はないと認識している」などと述べた。

政治資金規正法は個人から政治家個人への「金銭等」の寄付を禁止しているが、カタログギフトは物品であり金銭等に該当しないというのが定説だ。

むろん、「いやいや、金銭等に当たるでしょ」「政党支部って政治家のもう1つの財布って言われて自由に使えるんでしょ」などといった指摘はこれまでにもしばしばあったし、今回も湧き出ているのは事実だが、クロやグレーと言い切れないのは間違いない。

法律上、物品の寄付の上限は年間150万円となっているが今回は3万円程度なので範囲内。また公職選挙法は、政治家が自分の選挙区内の有権者に寄付する行為を禁じているが、今回は他選挙区の国会議員だから該当しない。合法であり適法だというわけだ。

カタログギフトを選択した理由

今回の「ギフト」については、「なぜ今わざわざこんなことをするのか」といった声は党内からも聞こえてくるものの、高市氏側としてはそれなりの計算をしたうえで実行したようである。以下、その計算の中味を見てみよう。

まず、高市氏側が「ねぎらい」のためになぜ3万円のカタログギフトを配る選択をしたのか、という点。

「当選後に“ご苦労様”“お祝い”のために何らかのギフト、プレゼント、おもてなしをするという風習が永田町にはあるというのが基本ですね。ただ、全員に配ったのは異例のことです。衆院選での圧倒的な勝利を受けて高市氏が高揚感に浸っており、その流れの中で配布したといった指摘もあるようですが、そうではありません。与野党問わず割と行われていることで、逆に何も送らない場合、それはそれで“どうなんだ？”などといった不満の声があがっていたかもしれない。昨年3月に当時の石破茂首相が衆議院1期生に10万円分の商品券を配ったことがわかり、批判されました。商品券は現金や有価証券などと同様に“金銭等”に当たるため、高市氏側に商品券を配布するプランは元々ありませんでした」

と、政治部デスク。

“断然、胡蝶蘭が良かった”

「石破氏に集まった批判の中には“10万円という金額は世間一般の常識からかけ離れている”といったものもありました。そのため、今回何かをするなら“10万円より低い金額にしなければならない”という軸もありました。ただ、金額を決めるのは悩ましかったようですね。あくまでも推測ですが、5000円だとケチだと言われるし5万円なら石破氏同様に“世間の常識が〜”という批判があるかもしれないと見て3万円台を選択したのではないかと見ています」（同）

高市氏はXで夕食会についても言及していたが、全員と夕食会というのは不可能で、そもそもそれは高市氏はやりたくなかったとされる。

「定番とされる胡蝶蘭なら騒ぎにならなかったのではないかとの声も聞こえてきますが、すでにどこかの誰かから受け取っている可能性も高く外されたのかもしれないと聞きました。ある国会議員に聞くと“断然、胡蝶蘭が良かった。いくつあっても困らない”と言う人もいましたが（笑）」（同）

具体的な商品を選んで送ってしまうと、もらう側の好き嫌いもあってせっかくのギフトがムダになってしまうかもしれない。自由に選択できるカタログギフトに落ち着いたのは自然な流れだったようだ。

ネチネチやるのかも

「もちろんカタログギフトならば法的に問題ないという点も高市氏側は複数個所に確認しています」（同）

果たしてカタログギフトで手にできる商品がどのように政治活動に生かせるのかはわからないのだが――。

中道改革連合の小川淳也代表はこの件について「ギフトを党内にばら撒くこと自体の倫理観、金銭感覚、古い自民党の体質、こうしたものを看過するわけにはいかない」とした一方、「法案や予算の審議にこのようなテーマをめり込ませることは必ずしも本意ではない」とも述べ、政治倫理審査会の開催を求めるなどの方向性を示唆した。

「予算審議でこの問題をネチネチやるのかもしれないと官邸は見ていましたが、小川氏はあまり効果的ではないと判断したようですね。同じとは言わないまでも野党側もギフトくらいは普通に送っているでしょうから、似たような例が身内から出てくる可能性もある。そのため“スジ悪案件”と見なした可能性もあります。違法性を問いづらいとなると、予算委員会で延々と扱った場合、反発を買いかねないですし」（同）

法的な責任は問われないと見られるが、カタログギフトと聞いて「高級和牛」「タラバガニ」「国産うなぎ」等々をイメージして、物価高の折、うらやましく思った国民も少なくないだろう。その手の国民感情を意に介す必要がないというのもまた数の力ゆえだろうか。

