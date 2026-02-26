BRXLPT6U3Eシリーズ

バッファローは26日、2026年7月(予定)をもって、Blu-rayドライブの販売を終了すると発表した。後継機種は無く、同社は「これまでのご愛顧に心より御礼申し上げます」とコメントしている。なお、販売終了時期は7月だが、受注状況により、終了時期は前後する可能性があるとのこと。

販売終了商品は「BRXLPT6U3E」、「BRXLPTV63B」、「BRXLPTWOU3」シリーズ。概要は以下の通り。

BRXLPT6U3Eシリーズ19,360円～ USB3.2(Gen1)対応 ポータブルBD 再生/書込ソフト添付https://www.buffalo.jp/product/detail/brxl-pt6u3-bke.html BRXLPTV63Bシリーズ16,940円～ USB3.2(Gen1)対応 ポータブルBD 書込ソフト添付https://www.buffalo.jp/product/detail/brxl-ptv6u3-bkb.html BRXLPTWOU3シリーズ21,780円 電子帳簿保存法対応 ポータブルBDhttps://www.buffalo.jp/product/detail/brxl-ptwou3-bk.html