本田技研工業（以下ホンダ）は6代目『CR-V』の日本導入を開始した。そのデザインは、安心、快適でありつつ使い勝手のいいパッケージを念頭に、スポーティで機能的なデザインに仕上がっているという。そこで内外装のデザイナーに、そのポイントなどを聞いた。

エクステリアデザインを担当した佐藤淳之介さんは、「アメリカでリサーチしたところ、CR-Vはコンバースやリーバイスのデニムのような、スタンダードの象徴であるように感じられました」と話し、それがデザイン開発の根底になっているという。



日本導入開始された6代目となる新型ホンダCR-Vのデザインスケッチ。 本田技研工業

「あまり華美な装飾があるものは作りたくない」との思いから、5代目のフロントグリルにあったメッキのバーなども廃し、ボディ全体のボリュームコントロールだけで強さを出せるようにしていった。

一方でCR-Vは中国市場にも投入するが、そこではアメリカとは違い、誇らしく、近所の人や親にもアピールできるクルマであり、自分を表現するものでもあった。

「その部分にもミートしないといけませんが、いろいろなものを目立たせるためにネックレスやピアスをつけていくのは自分の性分でもないし、CR-Vらしくもない。そこでどこにこだわるか、削れるところはどこかを吟味。ボリュームをコントロールしつつ、CR-Vのアイコンである縦のリアコンビなどを採用しながらデザインしました」

もうひとつ、佐藤さん曰く、自身は運転が得意なわけではないので、先代は運転がしにくくて白線に対してまっすぐに止められなかったという。

そこで「ウェッジシェイプでフェンダーをモリッと出してという不自然な造形」より、「運転しやすい形、水平基調や、爽快で水平に広がる視界」を追求。「機能美のようなものがCR-Vらしさではないか」という思いでデザインに取り組んでいった。

エクステリアとインテリアデザイナーが机を並べて仕事

ホンダがCR-Vをデザインするにあたり、通常とは違うやり方で取り組んだことがある。それは、本来離れているエクステリアとインテリアデザイナーが、机を並べて仕事をしたそう。しかも、それぞれがそれぞれのデザインに口出しをすることを良しとした。

なぜそうしたのか。それは視界性能を確保するためだった。



6代目ホンダCR-Vのエクステリアデザインを担当した佐藤淳之介さん。 内田俊一

インテリアのクレーモデルを作る際、通常はAピラーあたりで途切れるが、CR-Vの場合はボンネットまで作り込んだ。そうしてシートに座りどう見えるのか、どうしたら運転がしやすくなるのかを内外合わせて突き詰めていったという。

エクステリアでは、室内から見た時に、自分の走っていく方向が真っ直ぐになるようにテープを貼りながらボンネット上のラインを決め、ボンネットの端のラインはタイヤの直上にピークが見えるようにポイントを置いて線を作っていった。

そのうえで、ボンネットからフェンダーへの面構成を吟味。光の陰影を上手くとらえた造形に仕上げていったそうだ。

まっすぐに走れることにこだわる

インテリアデザインを担当した須藤大志さんも、まっすぐに走れることにこだわった。そこで、メーターバイザーの稜線を少し出し気味にしたという。そうすることで、視界の消失点に対して扇状にきれいに前に向かって狭まっていくイメージになり、まっすぐ走りやすくなるのだ。

もちろんインパネまわりやドアの上部とウインドウの境なども直線にすることで、バックするときに白線と合わせやすいなど、車両姿勢を把握しやすくした。



6代目ホンダCR-Vのインテリアデザインを担当した須藤大志さん。 内田俊一

さらに、人間は交錯する線があると平衡感覚が狂うので、ドアミラーの端とAピラーの角度が平行になるように工夫。ドアミラーはスキンマウントにしてAピラーとの空間を作り、視界の形を整えている。

運転のしやすさにこだわった内外デザインだが、同時に上質さも感じさせ、価格に見合った仕上がりといっていい。これであればグローバルで高く評価されることだろう。