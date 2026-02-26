テレビプロデューサーの佐久間宣行氏（50）が、25日深夜放送のニッポン放送「佐久間宣行のオールナイトニッポン0（SERO）」（水曜深夜3・00）に出演。過去に航空機のCAに言われた“悔しかった”言葉を明かした。

番組では「英語」が話題となり、鈴木保奈美が今年のセンター試験の英語を自身で解いてみたら「87点」だったと紹介。佐久間氏は「英語か…佐久間家で一番英語が“しゃばい”のは僕ですから。妻は14歳までイギリスとドイツにいたので」と、英語に自信がないことを告白した。

そんな佐久間氏が「何が悔しかったかって」と、ある出来事を回想した。それはオーストラリアに行く際の飛行機での一幕だった。

佐久間氏は体が大きいため、妻が気を利かせて、緊急脱出口近くの席を予約した。脱出の際に通行しやすくするため、他の席と違って前の座席と離れているため、足場にゆとりがあるためだ。だが、席に座っていた佐久間氏のもとにCAが来て、英語で何か確認した。「全然分からない。妻に助けを求めたら、妻が言いづらそうにしている」という。

実はCAは「お前の英語力だったら、この緊急脱出口近くにはいられないから、もっと奥に行ってくれ」と、佐久間氏に他の席へ移るよう、強い口調で促していた。

「妻が凄い申し訳なさそうに言って。“下がれ”と言われて」と佐久間氏は回想して大笑い。「妻が話せるからいいんじゃないかと言ったんだけど。俺が一番、緊急脱出口に近かったから（ダメだと）。悲しかったです。あの時は英語をもう一回覚え直そうと思ったんですけど無理でしたね」と振り返っていた。