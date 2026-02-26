永尾柚乃、ポケモンとの出会いは4歳「フシギダネとか、ベロリンガとか好きになって…」 ピカチュウをマネした当時の写真公開

永尾柚乃、ポケモンとの出会いは4歳「フシギダネとか、ベロリンガとか好きになって…」 ピカチュウをマネした当時の写真公開