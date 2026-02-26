永尾柚乃、ポケモンとの出会いは4歳「フシギダネとか、ベロリンガとか好きになって…」 ピカチュウをマネした当時の写真公開
子役の永尾柚乃（9）が26日、都内で行われた『ポケモン30周年、はじまる』キックオフ発表会に登壇した。
【貴重写真】安定のかわいさ…ポケモンと出会った頃（4歳）の永尾柚乃
ポケモン30周年について、永尾は「私がいま9歳なので、大先輩ですね」と話し、「ポケモンはお子さんから大人の方まで、世界中で愛されていて、もちろん私も本当にポケモンが大好きなので、今回すごい楽しみにしていました」と声を弾ませた。
永尾はポケモンとの出会いについて、「2019年、4歳のときに、映画『名探偵ピカチュウ』を見まして、それからフシギダネとか、ベロリンガとかプリンとか、大好きになって、知れば知るほど好きになるっていう感じで」と目を輝かせた永尾。「学校とかで話したりもしています」と明かした。
また当時の写真も公開。頭の上に2つ結びにした写真で、「ピカチュウみたいに結んでって言ったんです。ピカチュウの耳みたいにはならなかったですね」と話し、笑いを誘っていた。
イベントにはほかに、高杉真宙、山本美月、レインボー（ジャンボたかお、池田直人）、ポケモン・宇都宮崇人COO、全日本空輸・大前圭司CX推進室長、オリンピック委員会・太田雄貴専務理事が登壇した。
