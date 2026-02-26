役員報酬が増えるとその分税負担も増えることから、「実際には儲かっているものの役員報酬を低く設定している」という経営者も少なくありません。しかし、この“目先の節税”によって、もっと大きなものを失ってしまう危険性があることはご存じでしょうか。役員報酬の注意点と対策について、事例を交えてみていきましょう。税理士・公認会計士で税理士法人グランサーズ共同代表の黒瀧泰介氏が解説します。

役員報酬は高いより低いほうが得？

役員報酬が高いと、所得税や住民税が高くなるだけでなく、社会保険料の負担が増えます。

「そうであれば、役員報酬を極端に下げたほうが個人の税金が減り、会社の利益も増えて一石二鳥だ」

そう考える社長がいるかもしれません。

確かに、目先の税金や社会保険料は劇的に減り、手元のキャッシュを残す意味では効果的な方法です。

しかし、役員報酬を低くすることにもデメリットはあります。特に、銀行からの融資調達を検討している場合、報酬の金額をよく考える必要があるでしょう。

役員報酬を「会社の実力のバロメーター」と考える銀行員

銀行にとって、役員報酬はたんなる「人件費」ではありません。会社の実力を測る重要な指標として厳しくチェックされます。

たとえば、次の2社を比べてみましょう。

A社：社長年収2,000万円→それでも黒字

B社：社長年収100万円→やっと黒字

もしあなたが銀行の融資担当者だとして、どちらに融資したくなりますか？ ほとんどの場合、A社を選ぶでしょう。

社長が高額報酬を受け取っていても、黒字であれば「本当の儲けが出ている」と評価されるからです。一方、B社は「無理やり黒字を出している」「なにかおかしい」と警戒されます。銀行の審査では、こうした「見え方」が重要なのです。

もしも仮に、役員報酬を年100万円に設定している社長が、“実際には年2,000万円を受け取ってもいいほど稼いでいた”とします。

しかし、銀行に「なにかおかしい」と疑念を生じさせてしまうと、最悪の場合、実際には稼いでいても、「残念ですが、取引できません」と謝絶され、資金調達が叶わない危険性があるのです。

銀行が「役員報酬の低い社長」に抱く4つの疑念

では、銀行は「役員報酬が極端に低い社長」に対して、具体的にどのような疑念を抱くのでしょうか。主な4つの疑念ポイントを挙げていきます。

1．「利益の水増し」を疑われる

役員報酬が極端に低いと、「報酬を削って無理やり利益を出しているのではないか」と見なされます。

銀行は返済原資を「経常利益×0.6＋減価償却費」で計算することが一般的です（利益の約4割が税金で消えるため、手元に残るのは6割程度）。

ここで役員報酬が月10万円など異常に低い場合、「本来の報酬水準で計算したら返済原資が足りないのでは？」と判断され、融資が厳しくなります。

本人に水増しする意図がなくても、印象は最悪です。一度疑念が生まれると、審査の最終判断でマイナスに働きます。

2．「利益予測への不信感」が生まれる

役員報酬は、社長自身の「今期の利益予測」を表していると銀行は考えます。

極端に低く設定している場合、「社長自身が今年はまともな利益が出せないと思っているのではないか」と解釈され、ビジネスモデルそのものに疑問符がつくのです。

自らのビジネスに自信のない社長に、銀行がリスクを取って融資するとは考えにくいでしょう。

3．「生活費の出所」が疑われる

たとえば月10万円の収入で、東京で家族を養えるでしょうか？ 子供がいる場合など、現実的に無理な水準だと、銀行は「そもそもどうやって生活しているのか」と疑問を抱きます。

最悪の想像として、「消費者金融に手を出しているのでは」「隠し資産があるのでは」「多重債務ではないか」といった疑念が膨らみます。

特に役員借入金がある場合、その原資まで追及されるリスクが高まるでしょう。

4．「実質支配者リスク」が最大の恐怖

銀行が最も警戒するのは、表向きの社長の裏に「実質的な支配者」がいるケースです。

こうした“名目上の社長”は報酬を極端に低く抑えられることが多く、銀行はコンプライアンスの観点から「最悪の事態」を想定して融資を渋ります。

不自然に低い報酬は、融資否認の決定的な理由になり得るため注意が必要です。

銀行に嫌われず節税も両立「役員報酬の適正ライン」

では、役員報酬はどこまで下げれば安全なのでしょうか。

一つの目安としては、銀行が納得する「月額30万円（年収360万円）前後」です。

地域・家族構成にもよりますが、この水準なら「生活できます」と説明がつきやすく、生活費の出所を疑われにくくなります。

もちろん、利益が出ていればもっと高くても問題ありませんが、月30万円を下回るとツッコミが厳しくなる傾向があります。

さらに、低報酬でも融資を通すための具体策は以下の通りです。

■他の所得がある場合

不動産収入や顧問料などがある人は、確定申告書を必ず持参しましょう。銀行に「報酬以外でお金が入っているルート」を明確に示せば、疑念が晴れます。

■十分な貯蓄・資産がある場合

過去の会社売却益や資産運用で貯蓄がある人は、その銀行の口座に一部を移すのが効果的です。銀行は自分の口座残高を即座に確認できるため、説得力が格段に上がります。

これらの証拠を準備すれば、役員報酬が低くても融資を受けられる可能性は十分にあります。

極端な低報酬は「目先の節税」より「将来の資金繰りリスク」が大きい

役員報酬を極端に下げると、節税メリット以上に銀行融資の壁が立ちはだかります。

特に成長を目指す企業や、設備投資・運転資金が必要なタイミングでは致命的です。

最低限の防衛ラインを守りつつ、必要に応じて証拠を揃える――。これが、社長の資産を守るための現実的なバランスといえるでしょう。

黒瀧 泰介

税理士法人グランサーズ共同代表／公認会計士・税理士