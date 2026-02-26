＜ワークマン新作2026春夏＞日焼け防止や暑さ対策も万全に！不審者パーカーの進化版も要チェック
筆者撮影（以下同）
2026年2月9日に行われた「WORKMAN 2026春夏 新製品発表会 〜ColorsMEDiHEAL〜」で、2026年春夏の新作をチェックしてきました！ この記事では、ここ数年の猛暑に対応するウェアやグッズ、そして子育て中のママに最適なシューズなどを紹介していきます。タイミングによっては店舗やオンラインストアに在庫がない場合もあります。
口元までUVカットができる！進化した不審者パーカー
3月、4月になると日差しが強く感じられ紫外線が気になるところ。さらに季節が進んで夏になると、紫外線対策が欠かせなくなってくるのでは？ ワークマンからは「クールUV遮熱サンシェードパーカー」が発売になります。
UPF50＋のUVカット素材が使用されているため、肌を紫外線から守ることができます。特徴的なのはフードの形とフェイスガード。フードはつばがついていて、まるで帽子のようにして使うことができます。フェイスガードは口元を隠せるため、頬や唇などの日焼け防止にも。そして袖口には親指を入れるサムホールがあるので、手の甲の日焼けを防ぐことができます。
屋外で長袖を着ると暑いのでは？ と思うかもしれませんが、日差しが直接肌に当たらないのでジリジリとした焼けるような暑さがありません。逆に接触冷感の素材ですから、ひんやり感もあります。また汗をかいても乾きやすい吸水速乾性のある生地で、サラッとした着心地を持続できます。洗濯をしても乾きやすいため、朝に洗って午後に使うということも可能になりそうです。お子さんのお迎えや買い物などで外出する場合に使いたいUVカットパーカーです。価格は1,900円（税込）です。
着た方が涼しい！暑熱素材使用のアウター
ワークマンが力を入れている素材の1つが「エックスシェルター」です。外側からの熱エネルギーを遮断して、衣類内を快適な環境に保てる素材です。特に注目したいのが、気化エネルギー。衣類の内側にある汗などの水分を拡散させて乾かす際、気化効果によって生地の温度を下げることができます。つまり汗をかくような状態になると、それを乾かす力によって涼しくなるということです。日差しを遮断できることとこの気化冷却によって、暑い屋外でも快適に過ごすことが可能になります。
この生地が使用されているのがエックスシェルターシリーズ。その中の1つが「レディースエックスシェルター暑熱αフードブルゾン」です。丈が短めでスカートやパンツとも合わせやすいデザインになっています。
フードも深めで、頭をすっぽりと覆うことができます。屋外での使用を考えてUVカット仕様ですから、日差しが強い真夏にも使いたいですね。さらにとても軽量ですから、着用していても疲れにくいのも特徴といえそう。価格は2,900円です。
スマホよりも軽い日傘
夏の外出時に使う日傘。バッグやリュックの中に入れられるように、折りたたみ式を使っている人もいることでしょう。ワークマンからも「エックスシェルター暑熱αスリムサンライトブロック」が発売になります。暑熱軽減のエックスシェルターとともに、表側にチタン配合の色を使用しており、紫外線や近赤外線の影響を軽くしてくれます。加えて傘の内側の空間が暑くなりにくくなっています。
骨は5本で、3段式になっています。手動で開くタイプですが、その分軽量化に成功。なんと一般的なスマホよりも軽い約110g！ これなら持ち運びの負担も軽くなりそうです。価格は1,900円です。
手を使わずに履けるシューズ
小さいお子さんを抱っこしているときや両手に荷物を持っているときなどは、靴の着脱に苦戦することもしばしば。特にかかとがつぶれやすいですよね。そのような苦戦をなくしてくれるのが「ステップインレディススニーカー」です。
かかとが高くなっているのが特徴で、これに沿うようにして足を滑らせることで、つま先をスーッと入れることができます。そしてかかともストンと落ちるようにして収まります。
靴紐があるのである程度緩めておく必要はありますが、歩行の妨げにならない程度にしておけば、手を使ったり腰を落としたりすることなく靴が履けます。
ソールはクッション性があるために、長時間の歩行でも疲れにくい設計。お子さんとの長時間のお出かけやテーマパークに行くときなどに活躍してくれそうです。価格は2,500円です。
予約受付が終了している場合があります。チェックはお早めに！
取材、文・川崎さちえ
