（株）靴のヒカリ（川崎市）は2月10日、横浜地裁川崎支部より破産開始決定を受けた。

破産管財人には菊池博愛弁護士（川崎総合法律事務所、川崎市川崎区榎町1−1）が選任された。

負債総額は債権者45名に対して約2億1000万円。



靴販売店として営業展開し、前身の（有）光商店時代から数えて業歴は約75年に及んだ。ピーク時には神奈川県内や東京都内を中心に8店舗を構えて10億円を超える売上を計上していたが、バブル崩壊後は個人消費の低迷が顕著となり、価格競争が激化、業績不振が続いた。以降は店舗削減とともにWeb販売を強化。さらに他店が扱わないビッグサイズに着目して他社との差別化をはかり、「大きな男の大きな靴−BIG MEN’S BIG SHOES」をキャッチフレーズに28〜32cmサイズの品揃えに注力、ビッグサイズ専門店へと業態変更した。



こうした中、2020年に上野エリアに出店したが、「新型コロナウイルス」の感染拡大により、計画通りに運営できず、2021年2月期に大幅赤字を計上して債務超過へ転落。その後も赤字経営から抜け出せず、2025年12月末をもって「川崎本店」を閉鎖し、今回の措置となった。



※（株）靴のヒカリ（TSRコード:350575541、法人番号:6020001070828、川崎市幸区幸町4−33、設立1987（昭和62）年6月、資本金1000万円）