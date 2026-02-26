心理学が解明する「人見知り」の真実…「否定されたくない」「繫がりを守りたい」「理想の自分でいたい」という3つの本能が働くワケ

初対面の人との話が続かない、集団の中で話せない、でも親しい人の前だと饒舌になる――。作家・起業家の豊留菜瑞氏はこうした状況を、無意識に発動する心の防衛システム「人見知りの仮面」と定義している。そしてこの仮面は、私たちが無意識に大切にしている「あるもの」を守るために現れるという。



【写真】著者の豊留菜瑞さん





豊留氏の著書『人見知りの仮面』（サンマーク出版）より抜粋・再構成してお届けする。

ずっとつきまとう「性格の欠陥」ではない

初対面への強い不安も、会話が続かないことも、集団の中で話せなくなることも、親しい人の前でだけ饒舌になることも、これらはすべて、「自分を守るために心が示す反応」です。

それでは心は、何を守ろうとして「人見知りの仮面」を発動させるのでしょうか。整理すると、大きく３つあります。

①否定されたくない自分

②相手との関係（繫がり）

③理想の自己イメージ

「人見知りの仮面」とは、これら３つを守るために作動する心の防衛システムなのです。



ずっとつきまとう「性格の欠陥」ではなく、特定の場面でオンになる「仮面」だということです。

この、心が守ろうとしている３つのものについて、詳しく見ていきましょう。

①否定されたくない自分

人見知りの仮面が最も強く反応するのは、「自己価値が傷つけられる」と感じた時です。

嫌われたくない。

変だと思われたくない。

がっかりされたくない。

無能だと思われたくない。

これらはすべて、心理学でいう「自尊心」を守ろうとする反応です。

自分自身の存在価値そのものを守っている

心理学者のアブラハム・Ｈ・マズローは、人間の基本的欲求の１つとして「承認欲求」を挙げています。

つまり、「自分は価値ある存在だと認められたい」という欲求は、人間に生まれつき備わっているもの。そしてその存在が「否定されるかもしれない」と感じた瞬間、脳は危険信号を発します。

この信号が強くなると、人は沈黙し、距離を取り、慎重になります。

ただし、それは「弱いから」ではありません。「自分には価値がある」という感覚を、必死で守ろうとする本能的な防衛なのです。



人見知りの人が守っているのは、単なる「評価」ではなく、自分自身の存在価値そのものだということです。

②相手との関係（繫がり）

人見知りの仮面が守っているのは、自分の価値だけではありません。



目の前の人との「繫がり」そのものを守ろうとしています。

「変なことを言って、相手を傷つけたくない」「場の空気を壊したくない」

そう感じて発言を控えるのは、自分勝手だからではありません。

人間には「所属欲求」というものが存在します。これは集団やコミュニティと繫がっていたいという根源的な欲求です。



進化心理学的にも、人類は集団で生活することで生存してきた生き物です。

本音を隠し、無難な自分を演じさせる

集団から排除されることは、かつては「死」を意味していました。



だからこそ、「この関係を失うかもしれない」という予感は、脳にとって深刻な危機として認識されるのです。

「この関係を大事にしたい」という思いが強いからこそ、慎重になる。つまり、守ろうとしているのは「自分の立場」ではなく、「人との繫がり」そのものです。

③理想の自己イメージ

人見知りの仮面が守っているもの、その３つ目は、「こうありたい自分」というイメージです。



こう見られたい。こうありたい。

これは「理想自己」と呼ばれるもので、「自分はこうあるべきだ」と思い描いている自己像のことです。

心理学者カール・ロジャーズは、「理想自己」と「現実自己」のギャップが大きいほど、人は不安や葛藤を感じると指摘しています。

例えば「明るくて面白い人でいたい」という理想があるのに、実際は「話すのが苦手」という現実がある。



こんなふうなギャップを人前でさらけ出すことは、自分の「理想」が崩れる瞬間を相手に見せることになります。だからこそ、人見知りの仮面は、その持ち主の本音を隠し、無難な自分を演じさせます。

人見知りの仮面

豊留 菜瑞

2026/2/19

1,540円（税込）

256ページ

ISBN： 978-4763142825

この本は、人見知りのまま、

コミュニケーション上手になれる本です。



これまで、数えきれないほどの

コミュニケーション本が世に生まれました。



そして、それらの本では、

「笑顔で話しましょう！」

「明るく振る舞いましょう！」

「自分から話しかけるようにしましょう！」

といったアドバイスが繰り返されてきました。



そんなアドバイスでは

何も変われなかった人にこそ、

この本を読んでもらいたいです。



なぜなら、本書では

「人見知り」を性格だとは捉えないからです。



人見知りとは、自分を守るための「仮面」である。

本書は、そう考えます。



たとえば、初対面の場面で、

ある人には緊張するのに、

また別の人とは自然と話せる。

そんな経験が誰しも一度はあるはずです。



相手は同じ「人」であるはずなのに、

この違いが起こることこそ、

人見知りが仮面であることを示しています。



もしも、変えようのない性格なら、

相手が誰であろうと緊張するはずです。



では、人見知りとは、一体なんなのか？

それは、自分を守るために無意識に働くシステムです。



つまらない人間だと思われたくない。

変なことを言って、嫌われたくない。

自分のせいで会話が続かないのが怖い。



こうした思いから、私たちは無意識に

自分の弱さを隠そうとします。



そして、その瞬間、

「人見知りの仮面」が、顔を出すのです。



だからこそ、あなた自身が変わる必要はありません。

「私は人見知りだ」と思ったままでも、

仮面の仕組みを知り、上手に付き合えば、

仮面をあなたの味方に変えることができます。



ぜひ、この本を読んで、

人見知りの仮面とうまく付き合い、

黙ってやり過ごすしかない毎日に

終止符を打ってください！





【目次より】

第１章 人見知りの仮面

仮面の下で震えていた気持ちを見つける／ジョブズもエド・シーランも、実は静かな人だった／コミュニケーションにカリスマ性はいらない！ など



第２章 緊張のメカニズム

大切だから緊張する／なぜあの人だけ特別に怖く感じるのか／繊細さは、「才能」に変えられる など



第３章 聞く

「話さなきゃ」が、会話を苦しくしてしまう／まずは「話す役」をいったん降りてみる／真剣に話を聞いてくれる人に、人は会いたがる など



第４章 問う

質問が出ないのは、頭が悪いからじゃない／質問とは、相手への興味が形になったもの／いい質問は、上下関係を消す など



第５章 告げる

人見知りには「話す」よりも「告げる」が向いている／言葉は“どう渡すか”で、相手に届くかが決まる／仮面に、本音が漏れる小さな“窓”を作る など



第６章 継続力

関係を温めるのは、「大きな言葉」ではなく「小さな実践」／感謝はスピードが命／愛情は「努力」で、できている など



第７章 実践スキル